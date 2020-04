Covid-19: El Ejército llego con parte del equipo para montar uno de los Centros de Aislamiento No Hospitalario en Club Atlético Sarmiento

En la tarde de este viernes, personal del Ejército Argentino llegó al Club Atlético Sarmiento con parte del equipo para montar uno de los Centros de Aislamiento No Hospitalario para atender a pacientes moderados y leves de Covid-19 (Corona Virus). “El módulo de emergencia funcionará en el (estadio) Centenario. A primera hora de la tarde, llegó un camión con los equipos (a la sede de Perón) y luego se trasladó todo al predio del estadio, donde ya comenzaron a instalarse las 42 camas que tendrá el nosocomio”, señaló el gerente de la institución aurirroja, Darío Herrera.

Por una decisión del Gobierno nacional, el montaje de estos centros de aislamiento, también denominados hospitales de campaña, se realizan en forma preventiva en todo el país. “Son directivas del Ministerio de Salud de la Nación en concordancia con las carteras provinciales. La finalidad es ampliar la capacidad de alojamiento que tiene el sistema sanitario, ante un potencial crecimiento de casos de covid-19. Es decir, estar preparados en caso de que se necesiten más camas para pacientes”, informó el mayor Rodolfo Narváez del Ejército Argentino.

El módulo funcionará en los salones de calentamiento pre-competitivos, debajo de las tribunas del Centenario. “Se colocarán 42 camas en dos sectores completamente aislados y con acceso directo a los sanitarios”, graficó Herrera.

Solidaridad

Hay que recordar que el club Decano, desde la aparición de los primeros casos positivos de Covid-19 se puso a disposición de las autoridades para colaborar en la emergencia sanitaria.

“Desde un primer momento, y por decisión de Comisión Directiva, Sarmiento puso toda su infraestructura y sus recursos humanos a disposición de las autoridades provinciales y nacionales, con el fin de colaborar en un crítico momento histórico que nos afecta a todos los chaqueños y argentinos, como lo es esta pandemia por corona virus”, agregó el gerente del Club Atlético Sarmiento.

