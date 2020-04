COVID-19: El Comité Sanitario de Emergencia y Concejales coordinaron trabajo conjunto en materia de prevención

Sáenz Peña.- En una nueva reunión del Comité Sanitario de Emergencia, se contó con la presencia de los concejales Ernesto Blasco y Luisina Lita, con quienes se abordaron las distintas acciones que se vienen coordinando en el marco del plan de contingencia por COVID-19.

El secretario de Relaciones Institucionales, Juan Fuentes Castillo comentó que uno de los temas tratados fue la obra del Hospital 4 de Junio para el cual existe un compromiso por parte del gobierno provincial de que esté concluida la instalaciones de gas y baja presión que estarían para dentro de unos 20 o 30 días.

Además, se habló de los pedidos de insumos y equipamientos que se requieren para afrontar la situación ante la posible circulación o propagación del COVID-19 en Sáenz Peña. También destacó la predisposición de las instituciones del medio como la Liga Sáenzpeñense de Fútbol y el Club Maracaibo que pusieron a disposición sus instalaciones en caso de que fuera necesario utilizarlas para aislamiento de personas.

El encuentro contó con la participación los referentes de clínicas y sanatorios de la ciudad, quienes conforman dicho Comité. Por su parte el Concejal Blasco destacó el trabajo del Comité y el compromiso de los profesionales de la salud que trabaja en la coordinación del protocolo de asistencia a posibles pacientes.

Desde el Municipio se continúa trabajando y aportando en todas las escalas de esta problemática, para que en caso de ser necesario se pueda contar con un esquema de posibilidades para hacer frente a la llegada de la enfermedad a la ciudad.

