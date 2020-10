Covid-19: 44 nuevas camas en los centros extra hospitalarios

Debido al crecimiento de casos en el área Metropolitana, el sistema sanitario chaqueño reforzó la cantidad de camas para el aislamiento extra hospitalario de pacientes positivos leves y contactos estrechos, ya sea sintomáticos o asintomáticos, sin factores de riesgo y sin complicaciones, que no cuenten con un lugar óptimo para realizarlo.

El Ministerio de Salud Pública del Chaco sumó 44 nuevas camas del Hotel Amerian para el aislamiento extra hospitalario a fin de reforzar el espacio del Centro de Convenciones Gala habilitado hace más de tres meses. De esta manera se fortalece la capacidad de camas disponibles para aislamiento de pacientes COVID-19 positivos leves y contactos estrechos en los centros extra hospitalarios, coordinados por la Dirección de Enfermería de la Provincia.

“Incorporamos 44 camas nuevas del Hotel Amerian para los centros extra hospitalarios debido al crecimiento en los casos registrados en el Gran Resistencia”, relató Daniel Antunez de la Dirección de Enfermería quien adelantó que puede ampliarse la capacidad de camas del nuevo espacio de aislamiento.

El área Metropolitana actualmente cuenta con 140 camas del Centro de Convenciones Gala, 10 en el anexo de maternidad del Hospital Perrando y las 44 que se sumaron del Hotel Amerian. “Es el momento de mayor ocupación de camas en estos espacios, actualmente estamos casi en un 100% de ocupación en el Centro de Convenciones Gala con unas 104 camas ocupadas por pacientes en aislamiento”, advirtió.

Estos espacios están destinados a aquellas personas que no puedan realizar un aislamiento en condiciones óptimas para evitar la propagación del coronavirus. Las habitaciones y camas están disponibles para pacientes positivos de COVID-19, que cursen la enfermedad de manera leve y sin complicaciones, para contactos estrechos, y para repatriados que deban cumplir con el criterio de aislamiento.

La Dirección de Enfermería coordina los espacios, gracias a la labor de 45 profesionales que se suman a los empleados de los hoteles y al personal de seguridad de la provincia. Teniendo en cuenta la información suministrada por la base de datos del 0800 COVID-19, hay un centro de gestión encargado de contactar a los positivos leves y contactos estrechos que no cumplan con los criterios de aislamiento óptimos para ser derivados mediante el personal de salud y seguridad hacia los respectivos centros extra hospitalarios. En el caso de las puérperas positivas hay 10 camas disponibles en el anexo de Maternidad del Hospital Perrando.

“Estos espacios están pensados para aquellos pacientes leves, sintomáticos o asintomáticos, sin factores de riesgo y sin complicaciones que no cuenten con un lugar óptimo para realizar el aislamiento solicitado”, remarcó Antunez. Aquellos pacientes mayores de 65 años, con comorbilidades, patologías de base u otros criterios de riesgo son internados en los centros hospitalarios del corredor COVID-19.

Cada uno de estos pacientes en aislamiento es monitoreado a diario, y en forma regular por el personal de salud, y al completar el periodo de aislamiento requerido por los protocolos de COVID-19, de no existir complicaciones, recibe el alta médica correspondiente. Aquellas personas en aislamiento que evidencien alguna complicación, dejen de cursar la enfermedad de forma leve o que cumplan con criterios de internación, son derivadas a algún centro hospitalario para cumplir con el tratamiento correspondiente.

“A cada paciente que ingresa se le brinda un kit de limpieza para toda su estadía, período en el que debe cumplir un aislamiento estricto y no puede salir de su habitación”, relató. Durante la cuarentena el personal de salud y de enfermería realiza un monitoreo permanente de la evolución de cada caso, tanto en pacientes sintomáticos como asintomáticos.

Además el personal del hotel acerca a las habitaciones cada una de las cuatro comidas diarias (desayuno, almuerzo, merienda y cena). “También a diario el personal de limpieza retira la ropa sucia y los residuos que los pacientes deben dejar en la puerta de cada habitación. Todas estas tareas se hacen cumpliendo con los criterios de bioseguridad requeridos”, explicó.

“Quiero destacar que en casi cuatro meses de tarea en el Centro de Convenciones Gala pasaron cerca de 600 pacientes que cumplieron con el aislamiento, en la gran mayoría de los casos, sin ningún tipo de inconveniente”, subrayó Antunez. La Dirección de Enfermería, además de coordinar estos espacios extra hospitalarios, está a cargo de los controles en el peaje cercano al puente Interprovincial Manuel Belgrano y en el Aeropuerto de Resistencia, lugares donde se localiza a aquellas personas repatriadas que deben cumplir con los criterios de aislamiento.

