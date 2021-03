Cortocircuito entre concejales del oficialismo: Obligaron a uno de ellos a cambiar un proyecto

Era un proyecto sobre perspectiva de género que la concejal Raquel Psocik pedía se declare de interés. La obligaron a cambiar el encabezado del mismo.

En la sesión ordinaria del Concejo Municipal realizada este miércoles, llamó la atención la actitud asumida por los concejales del oficialismo Chaco Somos Todos, cuando a la hora de tratar sobre tablas un proyecto presentado por la concejal Raquel Psocik, la presidenta bloque Nora Gauna solicitó un cuarto intermedio.

El proyecto de Psocik, que lo presentó fuera del bloque, tenía como intención declarar de interés municipal la charla “Comunicación con perspectiva de género” a cargo de la técnica en periodismo Ivana Petroff.

La autora del proyecto si bien se vio sorprendida por el cuarto intermedio pedido, trató de ocultar su malestar, pero no lo logró. Por 20 minutos estuvieron los concejales Gauna, Neznajko, Blasco y Psocik discutiendo en la modificación del mencionado proyecto. No se sabe si fue por el tema, de perspectiva de género o porque Psocik como ya lo hizo en otras oportunidades presentó sola el proyecto , fuera del bloque oficialista y algunos ediles no comulgan con esto de la perspectiva de género, por lo que consideraron que declararlo de interés por unanimidad era mucho, por la obligaron a cambiar el mismo para que saliera como bloque y a la hora de votar sea por unanimidad.

Finalizado el cuarto intermedio y antes de tratarlo sobre tablas y votarlo el presidente del cuerpo Pedro Egea, aclaró que la modificación tenía que ver con una corrección, ya que Psocik al integrar el Consejo Consultivo de la Mujer debía mencionar que la actividad pertenecía al mismo. Tras ese cuarto intermedio y explicarle al secretario del Concejo en qué consistía la modificación, la concejal Psocik dijo que su proyecto iba a quedar redactado de la siguiente manera: “Acompañar la actividad del Consejo Consultivo de la Mujer sobre la charla con la técnica en comunicación”, de tal forma que dicha actividad no será declarada de interés.

Psocik intentó ocultar malestar ante esta imposición del bloque, ya que su intención era otra, su intención en el Concejo Municipal es otra, la de tomar distancia del resto de ediles por eso presenta sola los proyectos e incluso como lo hizo en una oportunidad votó en forma contraria al mandato del bloque al que pertenece.

