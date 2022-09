Corte de calles céntricas por parte ATE Sáenz Peña en protesta de los trabajadores

Sáenz Peña – Ricardo Luna de ATE hace referencia al corte en calle 12 esquina 7, detallando a ChacoNoticias los motivos de manifestaciones: “Dentro del marco del paro nacional del CTA por mejoras y paritarias, una recomposición salarial teniendo en cuenta la inflación actual, solicitando una revisión a nivel provincial del aumento de sueldos, luego a nivel sectorial recalcamos y reclamamos lo que pidiendo, pases a planta, entre otros motivos.”

“Apoyamos a todo el cuerpo de trabajadores de la Dirección de Bosques por encontrarse en precarización laboral hace años; los trabajadores de UNCAus reclaman también sus derechos. Pronto decidiremos que medidas se implementarán la semana que viene. La precarización laboral está presente en todas las áreas, tanto a nivel municipal como nacional.”

“Venimos realizando elecciones de delegados en todos los sectores que abarcamos y los compañeros vienen a apoyar para demostrar que ATE es un sindicato está presente, sin ver que signo político gobierna. A los gobiernos de turno pedimos que puedan ver lo que la sociedad necesita, que dejen de dar la espalda a la gente y sus problemáticas.”

“Estamos viendo que nuestro parlamento está preocupado por las PASO, la reforma judicial, no digo que no sean temas interesantes, pero primero habría que solucionar los problemas de la gente, como por ejemplo no logran llegar a mediados del mes, además de no ser beneficiados con servicio correspondiente en la educación, salud. Todos estos reclamos a nivel nacional como provincial.”

