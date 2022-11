Corte de calle frente a la dirección de Bosques por parte de trabajadores y la CTA Autónoma

Sáenz Peña – Manifestación frente a la dirección de Bosques por parte de la CTA Autónoma donde Héctor precarización y la delegada correspondiente al sector detallan a Chaco Noticias sobre las medidas implementadas: “Estamos como parte de plan de lucha que venimos llevando en la Dirección de Bosques solicitado el pase a planta para aquellos compañeros en precarización laboral hace 15 años. Una condición de fraude del Estado.”“Hemos presentado que el ministro Liston deje de viajar, de hacer sus grandes publicidades de evento por todos lados y escucha la necesidad de los trabajadores. Estamos llegando al mes de diciembre donde habría renovación de contrato, pero los compañeros no podrán cobrar diciembre ni enero, tendrán que esperar hasta febrero para volver a recibir sus haberes por la labor que vienen realizando durante toda la pandemia y que lo vienen sosteniendo. El año pasado solamente se recaudó 130 millones en multa, sostenido por compañeros en las peores condiciones laborales.”

“Viveros sostenidos por compañeros precarizados, también están presentes. En ese sector han sido llevado trabajar en el monto, los han dejado y tuvieron que sobrevivir cazando. Nos hace acordar a las épocas de la forestal, trabajadores explotados, esclavos. Tenemos que decir también que necesitamos fuertemente una recomposición salarial, para que tengan por lo menos la capacidad de celebrar las fiestas de fin de año. Tenemos compañeros que pertenecen al Ministerio de Desarrollo y Ambiente, que se sumarán también al paro. Manifestamos la precarización laboral, que mata la dignidad de los trabajadores y buscaremos profundizar las medidas de fuerza. En este caso cortamos la calle y veremos cómo seguiremos los próximos días.”

Belén, delegada de Bosques añade diciendo: “Estamos acercándonos a diciembre, por supuesto sin ningún bono navideño ni nada, llega diciembre se termina el contrario 2022 y hasta que renueven todo con suerte cobraremos nuevamente en marzo del año que viene, mientras tanto tenemos que seguir cumpliendo horario.”

“Son 150 trabajadores en este estado. Es una vergüenza, si no pagamos los monotributos no tendríamos lo básico siquiera. Si no pagas no Tenes cubierto ni lo mínimo en salud. Ver al ministro visitar a la localidad para participar de eventos, nos causa indignación, se nos burla. No reclamamos nada de arriba, sino a nuestro derecho, a un sueldo, a que nos den respuesta a estas medidas. No nos han preguntado, no se comunicaron con nosotros, ni nada.”

“La situación la deben decidir el ministro Liston y el Gobernador. Pensando en el 2023 por supuesto que no contaríamos tampoco con la ayuda escolar para el inicio de clases de los chicos.”

