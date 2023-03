Corrientes : Una madre asegura que su hija está enferma y los médicos lo descartan

Profesionales del Hospital Garrahan denunciaron a la madre por una supuesta fuga mientras que médicos de la menor aseguran que podría tratarse de una enfermedad de la mujer. Temen que enferme intencionalmente a la niña.

El caso de Isabella, una niña correntina de cuatro años, tomó trascendencia nacional en los últimos días cuando el Hospital Garrahan de Buenos Aires denunció que su madre se fugó con ella. Los médicos aseguran que la menor no posee ninguna enfermedad y sostienen que se podría tratar de una caso de Síndrome de Munchausen de su mamá.

Isabella es una niña de capital que fue noticia en la provincia de Corrientes cuando su madre informó que poseía un cuadro febril hace cuatro meses que no podía ser contenido. En su paso por los medios, destacó que ningún médico encontró solución a la situación de la niña por lo que -con ayuda del Ministerio de Salud de Corrientes- se trasladó a Buenos Aires.

Allí fue atendida en el hospital Garrahan pero las autoridades médicas informaron que la madre se fugó con la menor. Según indicó el Garrahan en un comunicado, “la niña fue evaluada clínicamente, se le realizaron estudios de laboratorio y se la observó durante 36 horas. Tanto los resultados de los exámenes físicos como de laboratorio fueron totalmente normales y no presentó fiebre durante el tiempo que permaneció en la unidad de cuidados estacionales”.

“Sin mediar el alta médica, el 24 de febrero por la noche,la madre, con la niña, se fugó del hospital. El hecho motivó la radicación de una denuncia en la Fiscalía n°9 de la Ciudad de Buenos Aires”, informaron desde el hospital.

La situación habilitó un debate sobre cuál es el cuadro médico real de Isabella pero también sobre la situación de su madre ya que algunos médicos creen que podría tratarse de una enfermedad psicológica por la que enfermaría intencionalmente a la menor. Cabe destacar además que la mujer habilitó una campaña de donaciones por lo que se extendió la duda de cuál es el origen real de la situación.

Qué dicen los médicos de Isabella

Sergio Aquino, primer médico pediatra de Isabella en Corrientes, resumió la situación a un medio radial. Según indicó, él comenzó su atención en diciembre. “La pude examinar, me mostró una serie de estudios, no le encontré nada en ese momento. En el estudio de laboratorio se constató una infección urinaria que fue resulta en el hospital Juan Pablo II”, sostuvo a Radio Sudamericana.

“Ante la insistencia del relato de la mamá de los cuadros febriles. El pediatra del hospital le sugiere internarse y realizar una punción de médula ósea. Sin embargo, yo le recomendé que asistiera a otros especialistas. Ninguno de ellos encontró absolutamente nada”, insistió. Según relató el profesional, la mamá aseguraba que la niña tenía fiebre durante la noche. Además, tenía vómitos y otras complicaciones respiratorias.

“El médico de Medianos Riesgos del hospital Garrahan me llamó y me pidió mi opinión. Yo le comenté que -viendo la situación y después de tantos estudios- Isabella no tiene nada orgánico. Si creo que la madre debe ser atendida porque podría tratarse de un cuadro de síndrome de Munchausen” mencionó el profesional. “Los análisis y estudios complementarios dieron todos normales”, aseguró el profesional.

Qué dijo su mamá tras la hipótesis de fuga y estafa

“Necesito que paren con esta campaña de odio porque afecta a todos, a mi familia y a la gente que nos apoya en Corrientes”, expresó Verónica Rivero en una entrevista al mismo medio radial. Tras los rumores que la vinculan con una supuesta estafa en donde aseguraban que realizó una colecta para tratar la extraña enfermedad de su hija y huyó con el dinero, aseguró que no fue esa la forma y que “en el Garrahan no encontraron ninguna patología y no me hicieron firmar nada al ingresar”. Lo cual, descarta una posible fuga.

Sobre la situación médica, Verónica volvió a afirmar que no es una invención suya y que sigue buscando especialistas que traten a la niña y puedan ayudarla. “Yo no estoy inventando que ella tiene una enfermedad, tienen que parar de decirle cosas que no son a la gente”, expresó.

“Voy a salir a aclarar lo que tenga que aclarar, no tengo nada que ocultar”, insistió y mencionó que además continúa en Buenos Aires en búsqueda de respuestas médicas para Isabella.

Qué es el síndrome de Munchausen

El médico pediatra correntino Roberto Jabornisky explicó en qué consiste la enfermedad que podría padecer la madre de Isabella. Jabornisky detalló a Canal 5TV que la madre de Isabella podría padecer una enfermedad llamada Munchausen By Proxy.

“Munchausen era un varón del Siglo XVIII al que le gustaba inventar cosas”, recordó y explicó que se asocia a “trastornos psiquiátricos en adultos que se creían enfermos. Agregó que es difícil de detectar y que “iban hasta último momento”. En los años 70 se comenzaron a ver casos infantiles, pero “no porque estén enfermos, sino por los padres y se pasó a llamar Munchausen By Proxy” por la proximidad de la relación.

Señaló que “es una forma de maltrato infantil porque conlleva a no sólo que se crea que está enfermo, sino por la cantidad de estudios que les realizan lo que se vuelve invasivo”. En el plano psicológico, recalcó que “se da generalmente en madres jóvenes, que podrían ser víctimas de abuso y que la cuestión psicológica es el abuso, que no se da en forma violenta, sino que el sistema de salud lo realice”.

