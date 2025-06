Corrientes: La Libertad Avanza se acerca a un acuerdo con Gustavo Valdés y crece la tensión en el peronismo

Un fuerte rumor comenzó a circular sobre un acuerdo electoral entre el correntino Gustavo Valdés y La Libertad Avanza. El próximo lunes vence el plazo para la presentación de alianzas para la pelea por la Gobernación, donde el actual gobernador no puede ser reelegido pero busca imponer la candidatura de su hermano Juan Pablo Valdés. Según confirmaron desde la Casa Rosada, el acuerdo ya está cerrado y será similar a lo implementado en Chaco con Leandro Zdero. En Corrientes, mientras tanto, evitan dar declaraciones. En paralelo, el peronismo transita una fuerte interna y apuntan contra el Poder Ejecutivo local por un decreto que prohíbe las listas colectoras.

En Corrientes hay una certeza: si Valdés no acuerda con La Libertad Avanza tendrá en agosto una elección de tercios y habrá segunda vuelta. En ese escenario, el gobernador radical correría un gran peligro ante un candidato libertario o, incluso, frente al peronismo que hasta podría contar con el apoyo de Ricardo Colombi, hoy enemistado con Valdés. Es por eso que el oficialismo local propuso el esquema electoral que utilizó Zdero en Chaco, que le permitió triunfar en las últimas elecciones legislativas.

Pero lo que se pone en juego en Corrientes es muy distinto a lo que se disputaba en Chaco. El fenómeno libertario, que tiene una fuerte aceptación entre los correntinos, podría lograr que Javier Milei tenga su primer gobernador. Es un escenario que hasta los propios peronistas avizoraban. Para ese puesto se lanzó Lisandro Almirón que se encargó de replicar el estilo de “el león”: se peina igual que el Presidente, repite sus gestos en las fotos y hasta sortea su sueldo de diputado, una estrategia que impuso el jefe de Estado cuando empezó con su campaña electoral.

Como reconstruyó este medio, la negociación entre Valdés y la Casa Rosada sufrió fuertes tensiones. En una de las últimas reuniones trascendió que Karina Milei había puesto como condición -para formalizar la alianza- poner el candidato a gobernador y que, en todo caso, la Vicegobernación quede para la UCR. Ese encuentro terminó en tal malos términos que el correntino recibió ataques en redes sociales y lo acusaron de difundir una foto vieja junto a la secretaria general de la Presidencia.

Llamó la atención esta semana la reaparición pública de Mauricio Macri durante la inauguración del puerto de Ituzaingó en momentos en que el líder del PRO se encuentra distanciado de la Casa Rosada. En el mismo acto reconoció que “hace meses” no conversa con Milei. “Vamos a acompañar al gobernador Valdés en esta elección que está comenzando”, expresó en diálogo con la prensa local. “Eso fue un mensaje”, reconocen en Corrientes, quienes resaltaron que fue el propio Valdés quien invitó a Macri para el acto donde le dio un lugar protagónico. También señalaron la presencia del senador Camau Espinola y, en detrimento, la ausencia de Eduardo “Peteco” Vischi.

De cara al cierre de alianzas, la coalición oficialista Vamos Corrientes ya ratificó la permanencia de la UCR, el Partido Liberal, la Coalición Cívica, el Partido Popular, entre otros, para inscribirse el próximo lunes. Según se pudo saber, lo mismo haría La Libertad Avanza tras el acuerdo que lograron este jueves. Además, según trascendió, al acuerdo se sumaría Camau Espinola, quien tendría garantizada la renovación de su banca en el Senado en el 2027.

“Vamos a perder las elecciones porque no nos va a alcanzar”, sentenció Marcos Bassi, presidente del PJ en la ciudad de Goya en la reunión que realizaron este jueves. Martín “Tincho” Ascúa, el candidato a gobernador que cuenta con la bendición de Cristina Kirchner, escuchó atentamente los reclamos y la advertencia efusiva de los peronistas locales. El mensaje apuntaba directamente hacia su estrategia electoral.

Según se pudo constatar, el próximo lunes el PJ inscribirá su alianza con el Frente Renovador de Sergio Massa y otros 15 partidos, pero no incluirá a Colombi, como se especuló en algún momento. Esa decisión es la que generó el malestar en Goya, donde Bassi brindó un discurso enardecido en el que reclamó una alianza más amplia y competitiva. “Entiendo que quieran ir solos pero no comparto esa estrategia porque si vamos con esa aventura vamos a perder Goya y Corrientes. Decir eso no me hace menos peronista. En la puta vida (SIC) votamos algo que no sea peronismo”, lanzó.

En el entorno de Ascúa tienen decidido que no acordarán con Colombi. Se debe a la falta de acuerdo para conformar la fórmula para la Gobernación. Tanto el dirigente peronista como el radical están convencidos de que las mediciones los favorecen y ninguno da el brazo a torcer para ir por la vicegobernación. “Tincho no baja de los 22 puntos y Ricardo no supera los 15 puntos”, aseguran en el PJ.

De hecho, en el peronismo correntino responsabilizan a Colombi por la interna desatada en Goya. “Intenta a través de los municipios llegar a una alianza y opera a los dirigentes. Nosotros estamos para ganar y no tenemos ninguna intención de ir a una alianza con Colombi”, dicen tajantes, aunque no descartan un acuerdo para después de las elecciones, sobre todo si hay segunda vuelta.

En lo que sí están de acuerdo los peronistas correntinos es al rechazo al decreto que publicó Valdés para prohibir las listas colectoras. La norma Nº 1260, conocido en los últimos días y que salió publicado en el Boletín Oficial, establece que “las secciones de las categorías de candidatos provinciales y municipales que participan de la elección, estarán unidas solo cuando correspondan a una misma agrupación política o alianza, pero en ningún caso una misma lista de candidatos municipales podrá estar adherida a más de una lista de candidatos a cargos provinciales”.

“El decreto viola los principios constitucionales, alterando el proceso electoral en marcha y debilitando la participación democrática. La medida es una trampa política, redactada para preservar privilegios y evitar que se exprese libremente la voluntad popular”, denunciaron.

En la tarde de este viernes, en tanto, Ascúa difundió un video en el que opinó sobre el posible acuerdo entre LLA y Valdés. “Corrientes va a revelar la verdadera cara de Milei. Hablaban de casta y ahora los Milei quieren pactar con los Valdés. Lo único que le importa realmente a Milei es el poder y la plata. Dos familias quieren decidir el futuro de la provincia de Corrientes. Milei, ¿no decías que una nueva Argentina era imposible con los mismos de siempre? ¡Viva el cinismo, carajo!“. Luego, completó: ”Vamos a limpiar Corrientes. Y de paso, Milei, sabés por dónde te voy a meter la motosierra… Lisandro, ¿no decías que Corrientes era feudalismo o libertad? Resulta ahora que por unas promesas los libertarios también se venden».

Según una encuesta de GyC Comunicaciones, el Valdés conserva una alta aprobación en Corrientes, con un 67% de respaldo a su gestión, frente a un 28% de opiniones negativas. En comparación, la gestión del presidente Milei cosecha un 53% de aprobación, mientras que el intendente de la capital, Eduardo Tassano, cuenta con el 49%. Además, el 70% de los encuestados considera que la provincia transita un rumbo correcto, cifra que supera incluso a la percepción positiva sobre la dirección del país, que alcanza el 58%.

En cuanto a las preferencias electorales para la gobernación, el dirigente radical Eduardo “Peteco” Vischi, que también pelea por el puesto, aparece como el mejor posicionado: un 23% asegura que lo votaría, mientras que un 39% lo considera una opción posible. Lo siguen Juan Pablo Valdés con 20% de voto seguro, y Eduardo Tassano con 19%. En contraste, Colombi exhibe el mayor rechazo: un 56% afirma que nunca lo votaría. La inseguridad, los aumentos de precios y la desocupación son señalados como los principales problemas provinciales, reflejando el clima de preocupación social en la antesala del cierre de alianzas.