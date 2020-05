Corrientes hará la primera prueba piloto; las personas podrán salir durante dos horas a realizar actividad física

De esta manera, Corrientes flexibiliza la cuarentena obligatoria, habilitando las “caminatas controladas”, en espacios públicos para quienes se hayan registrado, y cumplan con la terminación del DNI correspondiente al día y turno asignado.

Si bien, está permitida la actividad física, no se podrá realizar deportes en pareja o en grupos, ni tampoco paseos familiares. Las personas habilitadas para hacer las caminatas controladas deberán salir solas, utilizando obligatoriamente un tapabocas, y circular a diez metros de distancia entre las demás personas.

Los tres circuitos autorizados para realizar actividad física durante las dos horas establecidas son, en primer lugar la costanera que comprende desde la calle Tucumán hasta la avenida 3 de Abril, con un límite de hasta mil personas por turno.

