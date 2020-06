Corrientes habilita otras actividades en la extensión de la cuarentena

Este lunes, el gobernador de Corrientes Gustavo Valdés, anunció en conferencia de prensa que se habilitan nuevas actividades en dicha provincia, en el marco de la pandemia por coronavirus.

Nuestros vecinos poseen actualmente 96 casos positivos, de los cuales 15 son los infectados activos (10 en Mocoretá y 5 de la capital).

Se habilita la pesca, las misas y el traslado por la provincia.

