CORRIENTES: Encontraron sin vida a un hombre en la zona rural del Parque Iberá

Este lunes, la Policía de Corrientes informó que un hombre de 49 años murió en una zona rural de la Reserva Natural Iberá. El hecho ocurrió en horas de la mañana del domingo, en un paraje ubicado entre Loma Alta y Los Mojones.

Según las primeras averiguaciones, el hombre se encontraba realizando tareas rurales y se habría descompensado repentinamente, mientras intentaba abrir una tranquera tras finalizar un rodeo de vacunos.

Los familiares que estaban con él intentaron auxiliarlo pero, lamentablemente, ya no presentaba signos vitales.

Para llegar al lugar, el personal policial, acompañado por un familiar del fallecido y el médico de Policía, debió atravesar más de 23 kilómetros de esteros y terrenos inundados, primero a bordo de un tractor durante dos horas, y luego en canoas remolcadas por caballos durante tres horas.

Una vez en el sitio, a unos 300 metros de una vivienda rural, el médico policial examinó el cuerpo y determinó que el deceso se habría producido por causas naturales, específicamente, un paro cardiorrespiratorio no traumático.