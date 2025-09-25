CORRIENTES: Condenaron a un hombre por abusar de una joven cuando esperaba el colectivo

El Tribunal de Juicio resolvió en una «audiencia de cesura», sentenciar a 9 años de prisión a Gustavo Javier Lezcano, de 38 años, hallado penalmente responsable del delito de «abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización».

El juez Marcelo Fleitas resolvió imponer la pena de 9 años de prisión a Lezcano, fundamentando su decisión en «las circunstancias y el daño ocasionado a la víctima, la violencia ejercida por un adulto contra una menor en situación de vulnerabilidad y los antecedentes penales del condenado, ya que posee otra condena por abuso sexual».

Asimismo, el magistrado ordenó la continuidad de la prisión preventiva y el traslado del imputado a la Unidad Penal Nº 11 de Paso de los Libres, considerando que «el peligro de fuga es sumamente amplio».

La Fiscal de Juicio, Daniela Di Tomaso, solicitó una pena de 10 años de prisión y la declaración de reincidencia del acusado.

Durante su alegato enfatizó que «el ataque ocurrió de manera sorpresiva, mientras la adolescente se encontraba sola, esperando el colectivo para ir a la escuela. Ocurrió en horas de la siesta de un día de verano libreño, donde no suele haber personas en la calle, cuestión conocida por todos y que fue aprovechada por el acusado con la intención de procurar su impunidad».

La funcionaria detalló, además, las secuelas físicas y psíquicas sufridas por la víctima. Como agravantes, la fiscal subrayó la «peligrosidad extrema» del acusado por su antecedente de condena por otro abuso sexual agravado con arma, su conducta evasiva tras el ataque y el intento de simular una incapacidad mental para eludir su responsabilidad penal.

La asesora de menores, Fiorella Cusinato, acompañó el pedido de la Fiscalía, considerando acreditado el perjuicio físico y psicológico en la víctima y adhiriendo a la solicitud de 10 años de prisión y declaración de reincidencia.

El hecho ocurrió el 30 de noviembre de 2023, aproximadamente a las 14 horas, en la ciudad de Paso de los Libres, Corrientes, cuando la adolescente de 13 años se encontraba sola en una parada de autobús, esperando el transporte para ir al colegio. En ese momento, un hombre se aprovechó de que la joven estaba indefensa y la agredió sexualmente.

El ataque fue interrumpido por una pareja que pasaba cerca del lugar y que, al ver la situación, socorrió a la adolescente, lo que provocó que el agresor huyera. Posteriormente, fue aprehendido por personal policial.

A raíz del forcejeo, la adolescente sufrió lesiones, incluyendo un hematoma en el ojo derecho, contusión en el cuello y dolor en el abdomen.