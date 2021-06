Coronavirus : Murió una beba de apenas 14 meses sin enfermedades preexistentes

La pequeña, que no tenía enfermedades preexistentes, estuvo internada ocho días y con respirador artificial para tratar de compensar su grave cuadro de salud.

Una beba de apenas 14 meses murió durante las últimas horas por coronavirus en Rosario, según revelaron los responsables del Hospital de Niños Zona Norte de la principal ciudad santafesina. Además, y de acuerdo a la historia clínica de la pequeña, no había registro de que padeciera enfermedades preexistentes.

La nena permaneció ocho días internada en el mencionado centro sanitario, e incluso se utilizó un respirador artificial como parte de los tratamientos para tratar de compensar su grave cuadro de salud.

“No sufría ninguna comorbilidad, era sana, aunque tenía infecciones reiteradas. Usualmente los broncoespasmos son habituales cuando las personas tienen algún episodio a temprana edad”, explicó la directora del hospital, Mónica Jurado.

Sin embargo, en el centro de salud aclararon que la menor ingresó con un cuadro que llevaba 72 horas de evolución, sin consulta previa, y con una severa dificultad para respirar.

La beba estuvo ocho días internada, y cuatro de ellos en la unidad de terapia intensiva. Durante 48 horas se recurrió al respirador para compensarla, pero finalmente falleció durante las últimas horas luego de no haber logrado superar la grave infección respiratoria que la aquejaba.

En este sentido, la directora del Hospital de Niños Zona Norte indicó: “Se le realizaron las medidas, y se la internó. Se hizo el panel viral y el resultado dio positivo para Covid y para el virus sincitial respiratorio. Esto es lo que vimos este año y no el año pasado”.

Dentro de la familia de la pequeña había personas que estaban atravesando un cuadro de coronavirus. “Evidentemente el contacto estrecho provocó el contagio”, explicaron los profesionales de la salud que atendieron a la menor.

En el centro de salud advirtieron que el aumento de contagios de Covid-19 entre personas jóvenes es cada vez más habitual, y esto incluye a los nenes. “Los niños son parte de esta situación”, alertó Jurado, y agregó: “Los contagios son sociales. Estamos en una época donde además las infecciones respiratorias agudas en niños van en aumento en su incidencia, cosa que no ocurrió el año pasado”.

