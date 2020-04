Coronavirus: Controlan el cumplimiento de protocolos en clínicas y sanatorios

El ministro de Gobierno y Trabajo Juan Manuel Chapo se reunió, junto al subsecretario de Acceso al Sistema de Salud Gustavo Martínez Rojo, con representantes de los sanatorios del Chaco y Adrián Belloni del gremio Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) para avanzar con los objetivos de la Comisión Laboral en Emergencia Sanitaria (CLES).

De esta manera el gobierno trabaja para garantizar las condiciones de bioseguridad e higiene de las y los trabajadores que deben prestar servicios durante la emergencia sanitaria por COVID-19. “La reunión fue en el marco de la Comisión Laboral en Emergencia Sanitaria (CLES), una mesa con diferentes clínicas y sanatorios que en el marco de esta comisión fueron inspeccionadas y verificadas en el cumplimiento de los protocolos Covid” explicó Chapo.

En la oportunidad aunaron criterios a seguir durante esta fase de la pandemia de coronavirus y avanzaron en la implementación de protocolos a cumplir para el funcionamiento de los establecimientos. “Nos comprometimos a desarrollar una agenda que permita garantizar las condiciones laborales de los trabajadores de la salud privada, en el respeto estricto de los protocolos y minimizar al máximo los riesgos propios de la exposición por la función que cumplen”, concluyó.

