Coronavirus: Capitanich confirmó cuatro nuevos casos positivos y anunció que la provincia comenzará a realizar los análisis de las muestras

Ayer se realizaron diez test a modo de prueba. A partir de este martes, se comenzarán a realizar en la Provincia, para lo que se capacitó a personal especializado. Anunció inversión millonaria en el sistema sanitario provincial y un protocolo de

El gobernador Jorge Capitanich, junto a la vicegobernadora Analía Rach Quiroga, confirmó este lunes, cuatro nuevos casos positivos de coronavirus, que suman un total de 32 casos en la provincia. De los nuevos casos, uno es importado y tres son de contacto estrecho con casos informados anteriormente. Se trata de tres mujeres y un hombre, todos adultos con domicilio en Resistencia y en buen estado general de salud. Estuvieron presentes también la ministra de Salud Paola Benítez, el ministro de Gobierno y Trabajo Juan Manuel Chapo y el presidente de la Cámara de Diputados Hugo Sager.

Ante este escenario señaló que Nación, Provincia y Municipios trabajan articuladamente en medidas anticipatorias y ejecutan inversiones para el fortalecimiento de todo el sistema sanitario a fin de mitigar al máximo los riesgos y daños que pueda ocasionar la pandemia. Hoy la Provincia recibió diez respiradores que se suman a los que ya cuenta el sistema sanitario provincial, en tanto se gestiona la adquisición de nuevos aparatos.

No obstante recordó que hoy, la única forma efectiva de combatir el virus es el cumplimiento estricto del aislamiento social, preventivo y obligatorio. “Desde el inicio de la pandemia actuamos de forma coordinada con Nación y los municipios chaqueños. Siempre generando las condiciones para efectivizar el aislamiento, es importante que el pueblo tome conciencia que sólo cumpliendo el aislamiento estamos evitando muertes, salvando vidas”, remarcó.

Sin embargo, a pesar de que se observó una importante reducción de circulación de personas principalmente en los últimos dos días, en la provincia hubo un total de 1.169 detenciones. “Felicito y agradezco a quienes han tomado conciencia y convoco a todos y todas a combatir este virus con amor y solidaridad, y con la convicción de que estamos haciendo lo que tenemos que hacer para salvar vidas”, subrayó y destacó también el rol de las y los trabajadores del Estado que están garantizando derechos impostergables.

Así apeló la conciencia individual, social y colectiva de la ciudadanía. “Es muy duro lo que nos toca afrontar, es una situación muy delicada que afecta a todos y a todas, aunque a algunos más que a otros, por eso necesitamos cuidarnos entre todos, cuando nos aislamos estamos cuidando a todo el pueblo”, sostuvo y aseguró que el Estado ya se está ocupando de las personas más vulnerables que necesitan más presencia estatal.

Test y protocolo de acción sanitaria

Capitanich anunció, además, que a partir de mañana -martes 24- Chaco comenzará a realizar los test para detectar el CORVI-19 en 12 horas. Para ello se cuenta con 200 reactivos, número que se trataba para aumentar. “Ello permitirá contar de forma inmediata con los resultados tanto de los casos sintomáticos como de los asintomáticos”, dijo y aseguró que se trata de una estrategia preventiva.

Para esta fase de la epidemia, el gobierno elaboró, en conjunto con el sector privado de la salud, un protocolo de abordaje para la atención y contención de las y los pacientes, y la mitigación de la pandemia. “Elaboramos un esquema para la intervención conjunta entre el sector público y privado, que contempla el incremento de trabajadoras y trabajadores para hacer frente a la demanda, estamos ocupándonos y estamos preparándonos, pero nada será suficiente si no se cumplen estrictamente el aislamiento social, preventivo y obligatorio”, ratificó.

Si se cumple el aislamiento, el sistema podrá responder correctamente

“Lo que observamos tanto a nivel mundial como local es un promedio del 80 por ciento de casos asintomáticos y seis por ciento de casos graves que requieren internación y un tiempo considerable de recuperación para el que demandará infraestructura, cama, insumos y personal sanitario”, indicó.

El mandatario señaló que si bien es muy difícil realizar una proyección exacta con tan pocos casos, de acuerdo al comportamiento de la pandemia en otros países, se analizaron varios escenarios posibles que se pueden resumir en dos: el negativo, que se daría si los casos positivos se duplicaran cada tres o seis días, lo que haría colapsar el sistema sanitario por la demanda de atención. Y el óptimo, si se logra disminuir la rapidez de la propagación del virus, a fin de que los casos aumenten cada 10 o más días.

Por ello, el objetivo del aislamiento social obligatorio preventivo es disminuir la propagación para que el sistema pueda responder correctamente y contener a las y los pacientes que lo requieran. “Por eso, si hacemos todo lo que tenemos que hacer cada uno, permaneciendo en los hogares como lo establece el aislamiento obligatorio preventivo, con las obras que estamos ejecutando y las medidas que estamos tomando, tendríamos la capacidad de atención de las demandas”, aseguró.

Hospital modular y fortalecimiento del sistema sanitario

Por otro lado, el gobernador comunicó que rubricó el decreto N° 443 que establece asignación en recursos humanos, obras de infraestructura sanitarias, equipamientos tecnológicos e insumos necesarios para enfrentar los efectos de la pandemia del CORVI-19 en Chaco. El documento establece un piso de inversión de 1.800 millones de pesos.

En consonancia con las medidas anticipatorias previstas en los decretos nacional y provincial que establecen el aislamiento social obligatorio preventivo, la Provincia elaboró un programa de inversión y mejoramiento del sistema sanitario provincial. “Vamos a reforzar los hospitales y centros que así lo requieran para que puedan responder a la demanda que podría generar la emergencia sanitaria”, señaló.

El objetivo es especializar (en infraestructura, equipamiento, tecnología y personal) a los hospitales Perrando de Resistencia, el 4 de Junio de Presidencia Roque Sáenz Peña y el del Bicentenario de Castelli en atención a pacientes críticos con coronavirus. Además de refaccionar y refuncionalizar al resto de los centros sanitarios de la red provincial para descentralizar y descomprimir la demanda del los centros de referencia, principalmente del Perrando.

Para ello, el mandatario recorrió durante el fin de semana las obras en marcha para corroborar, en territorio, el cumplimiento de estas acciones de fortalecimiento de la red sanitaria provincial y garantizar su capacidad de respuesta ante un eventual ascenso epidemiológico del CORVI-19. En cada establecimiento también se constató el cumplimiento estricto del protocolo dispuesto ante la emergencia sanitaria.

En Resistencia avanzan las obras del hospital modular que se construye en el predio del Perrando para la atención exclusiva de pacientes con coronavirus que sumará 80 camas de internación, 24 con equipamiento de terapia intensiva. Además de las obras de refacción de los pasillos 6 y 7 que sumarán otras 75 camas para atención crítica. En los hospitales de Barranqueras y Fontana se realizan trabajos de refuncionalización para la derivación de pacientes con coronavirus que no necesitan respirador, o pacientes en recuperación.

En Sáenz Peña comenzó el traslado del sector pediatría al hospital nuevo en tanto se trabaja en la recuperación de los sectores liberados para sumar 38 camas que serán destinadas a la internación especifica de pacientes con coronavirus -12 pediátricas, 26 adultos- con posibilidad de ampliar a ocho más en función de la demanda.

Por otro lado, Capitanich aseguró que se mejoró la capacidad de respuesta a los chaqueños que realizaban consultas por los canales oficiales, se pasó de un 33 por ciento a un 98 por ciento de efectividad. Anunció que se trabaja en reforzar la seguridad en los efectores sanitarios y que se recuperarán más de cien ambulancias, que se sumarán a las 260 en funcionamiento.

“Seremos implacables en el control de precios y abastecimiento”

El gobernador recordó que existen 1.447 productos con precios máximos establecidos, en 54 rubros específicos que deben respetarse en provisión y precios. “Seremos implacables, junto a la Administración Federal de Ingresos Públicos, respecto de aquellos que infringen las normas de acuerdos de precios, no es tiempo de especulación, tenemos que garantizar al pueblo los precios de alimentos y medicamentos, e insumos”, sentenció y solicitó a la ciudadanía que denuncie cualquier intento de especulación.

Para ello, en la provincia un equipo de trece personas realizan la fiscalización con el Estado provincial y en coordinación con el Estado Nacional. Hoy se procedió clausura preventiva, hasta la corrección de precios, de la Farmacia Catedral y Distribuidora DODA, en Resistencia. A esto se suman cinco locales más en General San Martín, y La Gran Familia en Barranqueras.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir