Coronavirus: Activaron protocolo en Córdoba

Córdoba

El caso de la capital cordobesa fue explicado por el ministro de Salud de dicha provincia quien explicó que el hombre “cumple con los requisitos para ser un paciente sospechoso” debido a que estuvo “transitando por una zona de libre circulación del virus”, según dialogó con Mitre Córdoba.

Y añadió que el paciente “cumple los requisitos epidemiológicos” y por lo tanto “se activó el protocolo: está aislado en la institución y se cumplen las normas de bioseguridad para entrar a verlo”, afirmó.

El hombre fue sometido a una prueba de COVID-19 que fue remitida al Instituto Malbrán de Buenos Aires para su análisis.

Su esposa y sus dos hijas también se encuentran aisladas pero en su domicilio, y son visitadas por médicos para constatar su evolución.”Hasta el momento no está certificado el caso. Hasta que el Instituto Malbrán no nos dé el resultado (en 48 horas), no podemos confirmarlo. El hombre está evolucionando bien, no tiene apoyo de oxígeno. Está compensado en sala común, aunque aislado”, agregó Cardozo.