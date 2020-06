Convocatoria de ATE Sáenz Peña por aniversario de “Ni una menos”

Este miércoles 3 de junio frente al Hospial 4 de Junio de Sáenz Peña se convoca a conmemorar 5 años de “Ni una menos” por parte del gremio ATE delegación Sáenz Peña.

“Queremos de esta manera exigir al estado el fin de la violencia laboral, económica e institucional de la trabajadoras de salud pública y de los todos los ámbitos” expresó Ricardo Luna secretario general de ATE Sáenz Peña.

Desde ATE Sáenz Peña también se informó que se continúa con el recorrido por los centros de salud de Sáenz Peña, observando el total deterioro y abandono de los edificios, la falta de protocolos visibles para el covid19 y falta de equipos de protección personal. Preocupa seriamente la ausencia de transparencia en el manejo de los fondos del plan SUMAR.

El Secretario Gremial Héctor Kotoff junto con la Secretaria de Acción Social Evelyn Massin recorrieron los centros de salud del barrio Obrero y Monseñor de Carlo.

El reclamo es generalizado de los compañeros del programa expertos que no cobraron el 11% de aumento y peor aún los de médicos comunitarios que aún no cobran su salario acumulando ya 2 meses de atraso, informaron desde ATE Sáenz Peña.

