CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

La Comisión Directiva del Sindicato de Docentes e Investigadores de la universidad Nacional del Chaco Austral – SIDIUNCAUS – en un reunión del día 16 de mayo y 11 de julio de 2025, ha resuelto convocar a sus afiliados a:

Asamblea Ordinaria a realizarse el día viernes 19 de septiembre de 2025 a las 18.00hs en calle Urquiza N°366, Pcia. Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Lectura y Aprobación de acta anterior. 2°) Elección de un Secretario de Acta. 3°) Elección de dos asambleístas para firmar el acta. 4°) Tratamiento y Aprobación de Memoria y Balance desde años 2021, 2022, 2023 y 2024. Asamblea Extraordinaria a realizarse el día viernes 19 de septiembre de 2025 a las 18.00hs en calle Urquiza N°366, Pcia. Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco, acorde a reuniones de Comisión Directiva del 16 de mayo y 11 de julio de 2025, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Lectura y Aprobación de acta anterior. 2°) Elección de un Secretario de acta. 3°) Elección de dos asamblea para firmar el acta. 4°) Elección Junta Electoral.

Conforme al art. 15 del Estatuto la Asamblea se constituirá con la presencia de la mitad más uno de los afiliados. Luego de una hora el quorum se logrará con los afiliados presentes.

COMISIÓN DIRECTIVA SIDIUNCAUS.