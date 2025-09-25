Convocan a una marcha en Resistencia por el triple femicidio de Lara, Brenda y Morena

Este jueves 25 por la tarde, a partir de las 19, la comunidad del Chaco se reunirá en el Mástil Mayor de Resistencia para encabezar una marcha, reclamando justicia por los crímenes de Brenda, Lara y Morena, en Florencio Varela.

«Basta de femicidios, toda vida importa. Por Morena, por Brenda, por Lara, por todas, por todes», es la consigna de esta movilización.

El triple femicidio conmociona a todo el país, por su extremo nivel de violencia, relacionado al narcotráfico, y por la falta de políticas públicas para prevenir estos hechos.

Las víctimas, Brenda del Castillo de 20 años, Morena Verdi de 20 y Lara Gutiérrez de 15 años, fueron engañadas y llevadas a una vivienda, donde las asesinaron.

Fuente : Datachaco