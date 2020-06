Convocan a un nuevo paro virtual

En ese sentido, los docentes recordaron que “a la fecha el Gobierno adeuda a la docencia activa y pasiva del Chaco el reajuste por cláusula gatillo, retroactiva al 1 de abril de un 7,8%”.

Este paro virtual consiste en que los docentes no enviarán actividades a los alumnos, como tampoco realizarán ninguna reunión online con el personal de los establecimientos educativos.

Las opiniones expresadas en los comentarios de las noticias, que no han sido sometidas a revisión editorial, en virtud de que son de exclusiva responsabilidad de los autores (lectores) de las mismas y pueden no coincidir con las de la Dirección Periodística de este Portal. No compartimos y repudiamos los comentarios, agraviantes, racistas, misóginos o que de algún modo ofenden la moral, buenas costumbres, religiones, elecciones sexuales, etc de los ciudadanos.-