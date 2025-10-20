Controles vehiculares y secuestro de motos en Sáenz Peña

Sáenz Peña – Oficial principal Sergio Castillo, detalla operativos a ChacoNoticias: «El dia viernes por la mañana y durante la siesta se implementó poperativo en rutas nacionales y caminos alternativos donde se logró la retencio nde tres motovehiculos, conducidas por masculinos maores de edad, poniendo a disposición de la justicia. El día viernes por la noche y madrugada del sabado se implementó en conjunto con personal de tránsito municipal operativo Anti Wilero donde se procedió a la retención de siete motovehiculos por falta de documentación legal, poniendo a disposición de la justicia. El día sabado durante la mañana y por la tarde se implementó operativo Corredores Seguros sobre rutas ancionales y provinciales y también en Quitilipi para dar intervención al secuestro de animales sueltos a la vera de la ruta, no constantando anomalías. El domingo por la tarde junto a tránsito municipal y 911 se realizó recorrida de prevención sobre avenida , colectoras donde se procedió al secuestro de cinco motocicletas. Se procedió al secuetro de un animal equino suelto sobre vera de ruta. «