CONTINUAN OPERATIVOS EN SAENZ PEÑA FINALIZACION BOLICHES BAILABLES*

Sáenz Peña.- Luego de los distintos operativos llevados a cabo en navidad donde no se REGISTRARON novedades en los eventos bailables y continuando con los lineamientos dispuesto por el director de zona comisario mayor caballero Ricardo en fecha 26.12.21 desde horas 05 se continuó con idéntico proceder apostando policías y móviles al ingreso de los locales con el acompañamiento de personal del municipio local, en donde no se REGISTRARON incidentes algunos. Asimismo hasta horas 09 se prosiguió con recorridas en distintos sectores evitándose de esta manera aglomeracion de personas e ingesta de alcohol, finalizando de esta manera sin registrarse novedad. Intervinieron en los operativos personal de las comisarías, divisiones patrulla preventiva ,COM y distintas áreas del Municipio local (sala de monitoreo quie

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir