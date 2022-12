Continúan las medidas de fuerzas en la Dirección de Bosques por parte de empleados precarizados

Sáenz Peña – Héctor Kotoff miembro de la “CTA Regional Sáenz Peña” detalla sobre la manifestación en Dirección de Bosques por parte de empleados en estado de precarización: “Estamos en el marco de la medida de fuerza que venimos hace tiempo sin recibir respuesta de parte del ministro encargado de la dirección de bosques, donde los empleados de un número de 150 personas, se encuentran en estado de precarización hace 15 años.”

“Además, no están cobrando los haberes de noviembre. Próximos a las fiestas, los compañeros de este sector de esta y otras localidades, no cobran aun su salario, mucho menos su bono. Lo que más nos preocupa es el estado de persecución hacia los compañeros que se manifiestan para pedí un trabajo digno, quienes estuvieron presentes durante todo el tiempo de pandemia.”

“Es una vergüenza que algunos cobren y otros no. Se recibe mensajes intimidatorios por parte del ministro y al subsecretario de Desarrollo Forestal. También denunciaremos a los jefes de las distintas áreas. Hoy hacemos una ocupación pacífica, un lugar donde no puede funcionar si no existe un sueldo digno. Las declaraciones de los funcionarios, del directo de bosques, no causan mas que vergüenza. Este lugar funciona con personal precarizado hace años. Aqui no hay decisión política, hay deshumanización total. Este era un lugar oculto, pero hoy día se conoce que hay empleados abandonas, mujeres esclavas, víctimas de violencia económica. Las asociaciones sindicales hicieron “vista gorda” de toda esta cantidad de personal y en el estado en el que se encontraba.”

“Nosotros tenemos tres pedidos de audiencia la ministro, estamos dispuestos a dialogar, tenemos el apoyo de todos los productores de distintos puntos del Chaco, porque conocen la labor de estos trabajadores. Además, intendentes también se manifiestan ante toda esta situación, el único que no muestra interés es el ministro. Seguiremos las medidas.”

