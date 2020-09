Continúa la búsqueda de Luis Christian Sayago asaltante de la abogada saenzpeñense

Sayago es buscado intensamente por la Policía desde el 29 de agosto, ayer difundieron su fotografía para dar con el mismo y solicitan colaboración a la población.

Luego de una semana de ocurrido el ataque a la abogada Analía Donner en pleno centro de la ciudad termal la Policía de la Provincia difundió oficialmente la fotografía del motochorro que atacó a la profesional.

La Investigación del violento robo es llevada adelante por el fiscal provisorio Cristian Arana quien acompaño a la Policía en cada uno de los allanamientos que se realizaron en torno a la búsqueda del mismo.

De esta manera se solicita la colaboración de la comunidad para dar con el joven, para lo cual cualquier información al respecto será recibida en cualquier sede policial.

El Hecho :

http://chaconoticias.com.ar/abogada-saenzpenense-fue-atacada-por-un-motochorro-y-su-estado-es-grave/

Las opiniones expresadas en los comentarios de las noticias, que no han sido sometidas a revisión editorial, en virtud de que son de exclusiva responsabilidad de los autores (lectores) de las mismas y pueden no coincidir con las de la Dirección Periodística de este Portal. No compartimos y repudiamos los comentarios, agraviantes, racistas, misóginos o que de algún modo ofenden la moral, buenas costumbres, religiones, elecciones sexuales, etc de los ciudadanos.-

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir