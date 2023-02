Continúa el paro de enfermeros del Hospital 4 de Junio

Sáenz Peña – Héctor Kotoff, secretario general de la Cta Autónoma se refiere en un encuentro con ChacoNoticias sobre el paro de trabajadores de enfermería del Hospital 4 de Junio: “En estos momentos nos encontramos en el segundo día de paro de actividades del sector de enfermería del Hospital.”

“Es una jornada donde reclamamos en primer lugar aumento salarial para los estatales, venimos perdiendo con la inflación, no hay llamado a paritarias por parte del Gobernador. Hay un panorama muy turbio con respecto al salario de los estatales. Luego reclamos específicos, como el déficit de personal, la regulación de pase de servicio de compañeros precarizados del programa Experto. El año pasado pasaron 336 compañeros profesionales a servicio, como previo a llegar a planta, luego de tanta lucha. Pero todo eso quedó en pausa.”

“No hay tiempo, no hay decisión política. Vemos que el ministro Pérez Pons hace carnavales, encuentros musicales, es decir, para eso si hay tiempo, pero para la situación preocupante del Hospital no lo hay. El hospital 4 de junio necesita urgente de camilleros, actividad que les toca hacer a los enfermeros porque no queda otra. Cuando el enfermero hace la labor de otra persona, seguramente descuida su rol de cuidado como enfermero.”

“El otro reclamo es el nivel de inseguridad en el Hospital. Invitamos a la ministra a que recorra una noche el hospital para que conozca como los compañeros deben subirse a los vehículos para que noles roben. Estamos esperando algún tipo de respuesta. Si creen que el trabajo del enfermero no es importante llegará el momento donde verán que ocurrirá verdaderamente si la gente no cuenta con enfermeros. No puede existir un sistema de salud si no se escucha a los trabajadores del mismo ámbito.”

“Cada vez que terminará el mandato del Gobernador Capitanich, anuncia la puesta en marcha de la ley de carrera sanitaria, pero solo lo usa como “zanahoria” para llevar a los compañeros a los votos. Otra promesa incumplida.”

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Instagram