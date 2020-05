Continúa el paro de colectivos

La protesta se lleva a cabo en todo el país, a excepción de la provincia San Juan, Salta Capital, cinco ciudades de la provincia de Buenos Aires y el AMBA.

Desde la UTA Nacional emitieron un comunicado bajo el título “Con el salario no se juega” anticipan el endurecimiento de las medidas ante la falta de respuestas del sector empresarial a los reclamos.

La medida de fuerza por el reclamo salarial del gremio, luego de que las empresas abonaran sólo el 50% del sueldo de abril, con el argumento de no contar con el dinero suficiente debido a la drástica caída de la recaudación por la cuarentena nacional por el coronavirus.

Desde el sector empresarial solicitan un aporte extraordinario del Estado, ya sea nacional o de las provincias, para afrontar la crisis.

