Continúa el paro de colectivos informó la UTA

La UTA informó que el paro de colectivos que se cumple en el Gran Resistencia así como en gran parte del interior del país continuará hasta este miércoles inclusive, mientras que el subsecretario de Transporte de la Provincia del Chaco, César Frugoni, responsabilizó este martes a las empresas por el incumplimiento salarial que provocó el conflicto.

Por su parte, el subsecretario de Transporte de la Provincia, César Frugoni, afirmó que “las empresas tenían los fondos como para abonar los sueldos, pero se pusieron de acuerdo a nivel nacional para no pagar y presionar al Gobierno por más dinero”.

El funcionario no dudó en que este conflicto se trata de “una maniobra de las empresas para pedir más fondos o subsidios”.

En esa línea, Frugoni aseguró que “el Gobierno provincial está al día con todos los aportes provinciales”, y que “esos fondos más los subsidios nacionales alcanzan para pagar los sueldos, aunque también la empresas tienen otros costos”.

