Consultas de la clave CBU a través de cuentas abiertas en Nuevo Banco del Chaco 

Además, las personas que aún no tienen una cuenta bancaria, pueden abrir una en Nuevo Banco del Chaco sin costos y sin salir de los hogares, a través del formulario de Solicitud de Caja de ahorros en pesos.

Cabe recordar que la clave CBU es de uso personal y se la puede obtener sin salir de la casa. ¿Cómo obtenerla?

En cajeros automáticos: luego de ingresar con la clave PIN, se selecciona la opción Consultas/Solicitudes en la pantalla, se indica Consulta CBU en la siguiente y se marca la cuenta. Se emitirá un comprobante con los datos y la clave de identificación de 22 dígitos.

En el home banking: se ingresa en el menú Cuentas y se selecciona la opción “Consulta CBU”. Se puede descargar el comprobante e imprimir, de acuerdo con la preferencia de cada usuario.

Aplicación Nuevo Banco del Chaco: se ingresa en el menú Cuentas, se selecciona la cuenta que se desea consultar y allí se visualiza tanto el número como el alias, con la posibilidad de compartirlo y enviarlo por correo electrónico.

Billetera electrónica Vale PEI: en la opción “Consulta de Saldo”, se obtiene tanto la clave numérica como el alias y está disponible para consultar y compartir.

Tu Resumen Digital: se puede consultar el CBU en el resumen de la cuenta bancaria que se recibe en el correo electrónico.

Autoconsultas: a través del sitio www.nbch.com.ar, seleccionando Caja de Ahorro se visualizala clave CBU. Para obtener el acceso a este servicio, se puede solicitar en el formulario de Actualización de Datos, publicado en el menú Cuentas de la página del banco.

El Alias CBU es un “apodo” de la cuenta bancaria, que puede elegir cada usuario o utilizar el asignado por el Banco Central de la República Argentina. Constituye una forma más fácil de identificar la cuenta sin necesidad de recordar los 22 dígitos del CBU.

Las opiniones expresadas en los comentarios de las noticias, que no han sido sometidas a revisión editorial, en virtud de que son de exclusiva responsabilidad de los autores (lectores) de las mismas y pueden no coincidir con las de la Dirección Periodística de este Portal. No compartimos y repudiamos los comentarios, agraviantes, racistas, misóginos o que de algún modo ofenden la moral, buenas costumbres, religiones, elecciones sexuales, etc de los ciudadanos.-