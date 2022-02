Consulta popular sobre el acuerdo con el FMI por parte de Libres del Sur

Carlos Martínez, referente de la Organización Libres del Sur recorre Sáenz Peña brindando detalles de la consulta popular sobre el acuerdo del Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Acompañado de Eliseo Acosta, Olga Liguizamón; Lorena López y Mariela Mendoza del movimiento Barrios de Pie de Sáenz Peña, el líder político cree necesario una consulta a la ciudadanía ya que el acuerdo tendrá ñ, según sus declaraciones, un efecto desastroso.

“Queremos que más de un millón de argentinos, el 4 ,5 y 6 de marzo voten en la consulta popular, nacional si están de acuerdo o no con el acuerdo con el FMI que pretende llevar adelante el Gobierno de Alberto Fernández”, señaló Martínez.

“En Sáenz Peña y en las distintas localidades de Chaco, estará una parte de las 650 urnas de las 10.000 que van a estar instaladas en todo el territorio nacional”, manifestó.

Para Martínez, la gente tendrá la oportunidad de de ser consultada y decir que piensa de “está gran estafa de 45 mil millones otorgada por el FMI en el año 2018 en la cual no se consultó al pueblo. Y ahora tampoco parece que el presidente no va a consultar a la gente. Esto no tiene que quedar así ya que es meterse en una deuda para pagar otra deuda”, enfatizó Martínez.

Para el líder de Libres del Sur, estas cuestiones van afectar la vida de la gente ya que estos arreglos nunca fueron buenos para la gente. Siempre trajeron ajustes, resecion, caída de la actividad económica, desocupación, bajos salarios, subas de tarifas. Se meten con la jubilación, disminuye el o gasto público destinado a salud y educación y acción social”, indicó.

“Queremos ser parte de los argentinos que quieren opinar. La gente debe saber de qué se trata este acuerdo y estamos informando al respecto para que se sepa en qué nos va a perjudicar” , aseguró.

Los votos se podrán realizar en distintas urnas que estarán ubicadas en las plazas, espacios públicos, centros comunitarios y barrios de la ciudad y si hay alguien que no puede hacerlo iremos hasta el domicilio, dijo.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir