Conmebol le puso fecha a la vuelta de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana

Tras el párate por la pandemia de coronavirus, Conmebol dispuso el regreso de la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y las Eliminatorias Qatar 2022.

La Copa Libertadores de América volverá a jugarse desde el 15 de septiembre y la Eliminatoria Sudamericana al Mundial de Qatar 2022 arrancará en octubre, según se definió hoy tras una reunión del Consejo de Conmebol, a través de una conferencia virtual. Además, la Copa Sudamericana retomará la actividad el 27 de octubre, añadió el informante.

Según Télam, desde AFA se mostraron contrarios a la fecha de 15 de septiembre y su presidente, Claudio Tapia, pidió una semana más para que los equipos argentinos “tengan tiempo y no haya desventaja deportiva”.

Sin embargo, hasta ahora, la Conmebol determinó como jornada de inicio el martes 15, aunque deslizó la posibilidad de revisar el pedido. Los clubes argentinos y también los venezolanos comenzarían a jugar el 22 de septiembre.

El argumento del retraso en la segunda competición continental se dio porque “se debe terminar la primera ronda de la Copa Libertadores” para incorporar equipos a la segunda fase de la Copa Sudamericana.

Los campeonatos organizados por la Confederación Sudamericana de Fútbol se suspendieron el 12 de marzo ante los primeros casos del coronavirus en el continente.

Los clubes argentinos participantes de la presente Copa Libertadores son Tigre, River, Boca, Racing y Defensa y Justicia; en la Sudamericana están Vélez, Lanús, Unión de Santa Fe e Independiente, mientras que Argentinos Juniors y Huracán ya quedaron eliminados.

Hasta el momento, los equipos de Argentina y Bolivia son los que no regresaron a los entrenamientos y la competición no tiene fecha de retorno.

En el caso de las Eliminatorias Qatar 2022, que tenía una fecha inicial para marzo y luego otra tentativa para septiembre, se iniciará en octubre y Argentina jugará contra Ecuador como local en la primera y visitará luego a Bolivia.

Si bien todavía no hay un día establecido, las potenciales jornadas serán entre el 7 y el 15 de octubre, en el caso de contar con todas las fronteras abiertas en el continente.

A su vez, la FIFA postergará el sorteo del Mundial, establecido en un principio para diciembre del 2021, para contar con todos los clasificados.

