Este jueves se confirmaron tres casos positivos de coronavirus covid-19 en la sede central del Ministerio de Educación que funciona en el exedificio de la Noblex, en Gobernador Bosch 99, y por tal motivo se dispuso que el personal no asista a trabajar al menos hasta el próximo martes.

Según trascendió, se trata de dos mujeres y un hombre, que además integran un mismo grupo familiar, en tanto que hay un cuarto caso sospechoso, que está en estudio.

Dos de los trabajadores afectados prestan servicio en el área de Mesa de Entradas y el restando en el sector de Servicio y Maestranza.

Ante esta situación, las autoridades dispusieron que los empleados que no concurran a trabajal al menos hasta el próximo martes.

