Confirman que Cecilia ingresó a la casa de los Sena y no volvió a salir con vida

En la cuarta jornada del juicio por jurados contra el Clan Sena por la muerte de Cecilia Strzyzowski hubo un testimonio clave para la estrategia de los fiscales que complicó aún más la situación de César Sena.

El cabo de policía Alexis Escobar, de Investigaciones Complejas, dio detalles del análisis del material obtenido de las cámaras de seguirdad de la casa de enfrente a la de la familia Sena, y aseguró que la víctima ingresó en la mañana del viernes 2 de junio de 2023 y que no volvió a salir con vida de ese lugar.

El material fílmico reveló el movimiento que hubo fuera de la casa de la calle Santa María de Oro al 1460, entre la madrugada y las últimas horas de la tarde del 2 de junio, día en que habría ocurrido el asesinato de la joven de 28 años, y también del día domingo 4 y del martes 6, con movimientos de interés para investigación.

Así, Escobar indicó que César y Cecilia llegaron a la casa, en su camioneta, en la mañana del viernes 2 de junio, alrededor de las 9. Un rato antes se había retirado Emerenciano Sena, mientras que la salida de Marcela Acuña fue a las 9.12, en un remis.

Otro de los datos importantes que aportó el registro fílmico es que Fabiana González y su hermana estuvieron durante un rato en la casa de la familia Sena, hasta que se retiraron a las 10.10.

Juicio por el caso Cecilia.

El siguiente movimiento es a las 12.16, cuando se registra la llegada de la camioneta de Emerenciano Sena, quien habría llegado junto a Marcela Acuña. El cabo añadió que Sena volvió a salir a las 16.53 y que regresó a las 22, siempre del viernes 2 de junio.

Los videos muestran también la llegada de Gustavo Obregón, en un Citroën, a las 17, y luego de ingresar a la casa, sale a la vereda, donde permanece durante un buen rato, hace una llamada por teléfono, hasta la llegada de Fabiana González, quien lo hace en una moto. Ambos conversan en la vereda, y se lo ve a Obregón haciendo gestos de alteración y preocupación (se toma la cabeza, se sienta en un cantero, etc).

Luego, Obregón se retira, y vuelve a los pocos minutos con un paquete con bolsas. Ya caída la tarde, alrededor de las 19, se va de la casa. Allí se observa que César Sena mueve su camioneta para meterla en retroceso, y luego de que vuelve Obregón, se observa que se retiran ambos vehículos, aunque en la cajuela de la camioneta de César Sena se observa que hay varios bultos en bolsas negras de consorcio.

Este testimonio es de vital importancia para el equipo fiscal, ya que confirma los momentos en que cada uno de estos cinco imputados estuvieron en la casa, y que además, Cecilia pudo ingresar en la mañana del viernes, caminando junto a César, y que no volvió a salir con vida de ese lugar.

Por otra parte, Escobar también mostró cuando el domingo 4 de junio, César Sena baja de su camioneta una valija y una mochila, que serían de Cecilia, mientras que el martes 6 de junio se produjo la carga de muebles, una cama, un colchón y otros elementos a un camión.