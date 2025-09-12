Confirman la condena a un hombre por abusar de una joven tras salir de un boliche

El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes rechazó el recurso de casación de la defensa y dejó firme la pena de ocho años de prisión, impuesta a un hombre condenado por abuso sexual con acceso carnal, en la ciudad de Esquina, Corrientes. Al analizar el recurso, el ministro del STJ, Alejandro Alberto Chain, subrayó que la sentencia de condena se basó en pruebas válidas y debidamente incorporadas al proceso.

Recordó que, en este tipo de delitos, la declaración de la víctima puede ser suficiente para sustentar un fallo condenatorio, siempre que resulte coherente y encuentre respaldo en otros elementos periféricos.

«Nada impide que un pronunciamiento condenatorio se sustente sólo en la declaración testimonial de la víctima siempre que sea objeto de riguroso análisis y se expongan los aspectos que le asignan credibilidad; tal lo ocurrido en autos conforme se desprende de la lectura de la Sentencia», sostuvo Chain en su voto.

El magistrado destacó, además, que el testimonio de la víctima estuvo corroborado por el examen médico, el informe psicológico y las declaraciones de los empleados de la estación de servicio que la asistieron esa madrugada, lo que fortaleció la consistencia del relato.

La agresión ocurrió el 6 de abril de 2019, luego de que la víctima saliera de un boliche de la ciudad de Esquina junto a un grupo de amigos, entre ellos, el acusado.

Tras acompañar a algunos conocidos en la camioneta del hombre, la joven pidió volver al puerto, pero el imputado desvió el camino hacia una estación de servicio. Allí, la obligó a permanecer en el vehículo, la inmovilizó y la accedió sexualmente a pesar de su negativa.

La víctima logró escapar y pidió ayuda en la estación, desde donde se llamó a un remis y luego formuló la denuncia.

