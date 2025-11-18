Confirman el procesamiento de Alberto Fernández en la causa Seguros

La Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires confirmó este martes el procesamiento de Alberto Fernández en la causa Seguros, por administración fraudulenta y por llevar adelante negociaciones incompatibles con la función pública.

Se trata de la causa iniciada por la investigación por presuntas irregularidades en la contratación de seguros a través del Banco Nación, con la intermediación de brokers cercanos al entorno del exmandatario.

Los camaristas Martín Irurzun y Roberto Boico señalaron que «la hipótesis acusadora y que el juez entendió suficientemente corroborada en el procesamiento, es que existió un direccionamiento delictivo en favor del nombrado».

«Esa maniobra de favorecimiento tuvo como factor característico y neurálgico, el ejercicio de influencia por parte del por entonces Presidente de la Nación Alberto Fernández, a través de su secretaria María Cantero», indicaron en su fallo.

Asimismo, remarcaron que «para concretar las operaciones, tuvieron una intervención directa funcionarios de Nación Seguros (del directorio y de las gerencias comerciales y financieras vinculadas a las relaciones con el Sector Público) y, en ciertos supuestos, de los entes implicados», y agregaron que «se contó con la connivencia de los particulares que ejercían como productores de seguros bajo la organización de Martínez Sosa».

Los camaristas indicaron que la concentración de las pólizas de seguro del Estado en Nación Seguros, desde el dictado del Decreto emitido por Fernández, significó un exponencial aumento de los posibles negocios surgidos de esa relación».

«Existen elementos reveladores de que Fernández intervino personalmente, a requerimiento de ellos, para dar continuidad a negocios que los involucraban. De este modo quedó ello reflejado en los intercambios conocidos en la investigación, así como en las consecuencias prácticas que ese involucramiento tuvo», sostuvieron.

Además, el Tribunal de Apelaciones también ratificó procesamientos, embargos y prohibiciones de salida del país del broker Héctor Martínez Sosa, su esposa y exsecretaria del exmandatario, María Cantero, y otros acusados por incumplimiento de los deberes de funcionario público.