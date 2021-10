Conferencia de prensa de ATE en reclamo a la precarización laboral del ámbito de Salud Indígena

Sáenz Peña – Conferencia de prensa por parte de ATE Sáenz Peña para hablar sobre la situación de precarización laboral del ambito de Salud Indigena no solo de Sáenz Peña sino de distitnas ciudades chaqueñas. Héctor Kotoff detalló la lucha a ChacoNoticias diciendo: “Estamos para hablar sobre un problema de gran preocupacion perteneciente a los compañeros de salud indígena siendo todos agentes sanitarios miembros del Programa de Diversidad Cultural donde son 243 compañeros en situación de precarización absoluta y ante estos días de anuncios de parte del Gobierno de pases a servicio del programa Experto, es intolerable que no se hable sobre la situación de la Salud Indígena. En su mayoría cobran entre $5000 y $10.000 con once años de precarización laboral y nadie del Gobierno se preocupa por el estado en el que se encuentran. A continuación un compañero detallará la situación actual de los compañeros para posteriormente analizar que medidas tomaremos.”

“Quiero agradecer primeramente a ATE, nos abrieron las puertas a que podamos brindar nuestro reclamo al Gobernador y al Ministerio de Salud. Estamos preocupados por nuestro lugar de trabajo, encontrándonos de hace mas de once años en Salud Publica en estado de absoluta precarización. Muchos compañeros perdieron su vida con la esperanza de pasar a un contrato de servicio o pase a planta, pasar a un estado de beneficio para sus familias y durante este tiempo lo único que hicieron con nosotros es hacernos dar vueltas para no brindarnos respuestas. no tenemos cobertura medica, lo que es de gran desanimo para todos, sin dejar de lado el escaso sueldo. Durante la pandemia hemos salido para realizar trabajos de terreno como agentes sanitarios.”, acotó Juan Segovia.

Ricardo Charata agente sanitario de la Salud Indigena agergó: “Nuestro reclamo es claro, estamos de hace tiempo en el ambito de salud y nuestra preocupación es que el Gobierno nos dejó fuera, priorizando otros programas. Pedimos que nos consideren porque durante la pandemia nunca nos quedamos quietos. fui uno de los afectados por el Covid y no tuve para poder comprar ni la medicación típica. Es doloroso, nos dejan fuera, otros son los que pasan a servicio y nuestro estado laboral sigue siendo lo mismo, sin mencionar que todos tenemos familias y necesitamos mejorar nuestra situación laboral.”.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir