Concejales reconocen la capacidad inventiva de Alberto Nicasio Peñalver que fabrico un auto artesanal.

Actualmente con sus 77 años, finalizó con la construcción de un auto totalmente armado de diferentes piezas, único en la ciudad

El vehículo en cuestión se considera un armado fuera de fábrica o considerado del tipo artesanal con piezas totalmente recicladas de las chatarras locales. Siendo el chasis único elemento constituyente que fue adquirido para darle mayor confort y necesidades técnicas. Dentro de las piezas utilizadas no solo hay piezas metálicas sino también materiales como madera. El tiempo utilizado para la fabricación del mismo fue de un año.

Dicho auto se clasifica dentro los vehículos artesanales y dentro de ellos en la variedad de originales o inéditos.

Por este motivo el Concejo Municipal decidió reconocer a Alberto Nicasio Peñalver por su capacidad inventiva y pasión por la mecánica, que son sus 77 años fomenta los valores como el conocimiento y la perseverancia y además poner de relieve que este tipo de actores aumenta el valor de la comunidad.

Las opiniones expresadas en los comentarios de las noticias, que no han sido sometidas a revisión editorial, en virtud de que son de exclusiva responsabilidad de los autores (lectores) de las mismas y pueden no coincidir con las de la Dirección Periodística de este Portal. No compartimos y repudiamos los comentarios, agraviantes, racistas, misóginos o que de algún modo ofenden la moral, buenas costumbres, religiones, elecciones sexuales, etc de los ciudadanos.-

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir