Concejales recabaron información sobre el trabajo del Comité de Emergencia en la ciudad

Para conocer la forma en que está trabajando el Comité de Emergencia creado en el marco del COVID-19 concejales de la ciudad, utilizando los medios alternativos para su comunicación concretaron una reunión con el Subsecretario de Relaciones Institucionales de la Municipalidad de Sáenz Peña, Juan Fuentes Castillo. Encabezados por el presidente del cuerpo Pedro Egea, y la presencia virtual de los concejales de ambos bloques, se llevó a cabo dicha reunión vía zoom con Juan Fuentes Castillo, quien integra el Comité de Emergencia Sanitaria por COVID- 19 creada recientemente. Los ediles Nora Gauna. Carlos Pereyra, Ernesto Blasco, Luisina Lita, Raquel Psocik y Héctor Wasinger siguieron detenidamente la reunión escuchando el aporte que brindo el funcionario municipal en esta instancia. Dicha reunión tenía por objetivo recabar información sobre lo actuado en materia sanitaria, además de conocer cómo funciona el mismo, quienes lo integran y como trabajan para esta emergencia sanitaria y la colaboración que presta la Municipalidad. Se habló de la articulación entre las distintas instituciones sanitarias del medio en caso de llegar a tener internados, por COVID-19. Los ediles por su parte se mostraron colaborativos en brindar los aportes que sean necesarios en forma cooperativa para seguir trabajando en la consolidación y anticipación de los protocolos para evitar la propagación del COVID- 19. “Entre todos estamos realizando los esfuerzos necesarios para llevar la mejor atención y colaboración la comunidad saenzpeñenese”, señalaron los ediles al agradecer la presencia del funcionario municipal.

