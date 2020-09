Concejales participaron del acto por el Día del Maestro

Se llevó a cabo en la mañana del viernes 11 de septiembre el acto por el Dia del Maestro frente al busto de Domingo Faustino Sarmiento ubicado en Avenida 1 y calle 8.

Acompañaron al intendente Bruno Cipolini el presidente del Concejo Municipal Pedro Egea, y los concejales Nora Gauna y Carlos Pereyra.

Luego de entonar el Himno Nacional Argentino y el Himnos a Sarmiento, el Intendente junto al presidente del Concejo y la directora de la Regional Educativa VII, depositaron una ofrenda floral a los pies del busto.

La docente María Elena Sánchez Luna, maestra de la Escuela de Educación Primaria “María Josefa Rosello”, ofreció unas palabras alusivas a la fecha

Al hacer uso de la palabra la concejal Nora Guana, hizo hincapié en la figura del Maestro, la fecha más significativa dentro del calendario escolar. Recordó que la celebración se atribuye el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento considerado del Padre del Aula.

Al referirse a la figura de Sarmiento dijo que “no era hombre de medias tintas, decía lo que pensaba y pensaba mucho y no era políticamente correcto, su compromiso con el país quedo documentado para la historia y casi toda su vida la dedicó a contribuir al progreso de la Patria”.

Hizo un breve racconto de la vida de Sarmiento, sus cargos y los logros alcanzados entre ellos la lucha por la Educación y la Cultura, mientras fue Gobernador decreto la Ley de Enseñanza Obligatoria Primaria y como Jefe de Estado logró triplicar la educación escolar, “sus armas favoritas eran la pluma y la palabra” y que durante su presidencia fundo 800 escuelas.

Señaló que a 132 años de su muerto Sarmiento sigue enseñando y sus ideas son temas de numerosas discusiones políticas y académicas.

Recordó la concejal Nora Gauna que Sarmiento “pensó en un país que no existía, a Sarmiento le importaba que las cosas sucedan”.

Tuvo un párrafo aparte para los docentes que se iniciaron en su tarea en el Chaco.

Dijo que los docentes tienen la tarea de seguir enseñando y “por supuesto que vale la pena, debemos acompañar a los estudiantes, escucharlos y contenerlos y seguramente ellos nos contienen”.

Sostuvo la edil que “esta es hoy nuestra vida, enseñar lo que podemos, y aprender lo que nuestros alumnos nos quieren compartir, es el mejor momento para vivir la retroalimentación y espera con ansias que los alumnos superen a los maestros, es tiempo de mantener la relación”.

En su discurso la edil hizo un pedido al Gobierno Nacional y Provincial para mejorar el salario docente y acompañar al municipio que uso a disposición de la ciudad una plataforma virtual gratis que tiene programas de alfabetización para ser ejecutados, que brinda clases gratuitas a través de la Dirección de la Juventud.

Por último, dijo que “los maestros saben que son formadores de futuro, pero necesitamos un presente que permita cumplir la función y disfrutar la vocación para volver a la idea Sarmientina de volver a una educación inclusiva que es la única herramienta para igualar oportunidades”

Luego el presidente del Concejo Pedro Egea dio lectura al “Decálogo del Maestro” de Gabriela Mistral y para finalizar los concejales hicieron entrega de la Resolución Municipal 39/2020 declarando de interés esta fecha tan significativa en que se recuerda el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento.

Autoridades presentes

Estuvieron presentes el segundo Jefe del Escuadrón 1 “Roque Sáenz Peña”, Comandante Julio César Pedraza; el jefe de Policía Federal Delegación Sáenz Peña, Comisario Fernando Orihuela; el director de Zona Interior Sáenz Peña de la Policía del Chaco, Comisario Mayor Pedro Ignacio Espíndola; la presidenta del Bloque Chaco Somos Todos, concejal Nora Gauna; el presidente del Bloque Frente Chaqueño, concejal Carlos Pereyra; funcionarios del Ejecutivo Municipal; la directora de Regional Educativa VII, Liliana Zárate y autoridades educativas.

