Concejales de Sáenz Peña donaron insumos al hospital local

Los concejales de Presidencia Roque Sáenz Peña crearon un fondo común de carácter especial el cual se destinó a la adquisición de insumos necesarios para protección de los trabajadores. Los elementos fueron donados al Hospital 4 de Junio “Dr. Ramón Carrillo”.

El nosocomio local recibió de esta manera 100 litros de alcohol en gel, elemento indispensable para el personal de salud quienes son los primeros en tomar contacto con pacientes con sintomatologías asociadas al coronavirus u otras. De esta manera los ediles trabajaron de manera conjunta para poder sumar lo necesario en la barrera de protección entre el paciente y el profesional médico.

Los representantes del pueblo en el concejo municipal, coincidieron que este es un momento extraordinario que necesita gestos colectivos, sin pensar en réditos políticos individuales. “Es necesario que sigamos con estas acciones que ayuden al centro de salud de mayor alcance en nuestra comunidad, a estar preparado para enfrentar cualquier escenario generado por la pandemia” destacó Héctor Wasinger.

Junto a mis pares del Concejo Municipal hemos donado al Hospital 4 de Junio, 100 litros de alcohol en gel destinado a la protección de los y las trabajadoras de salud. Coincidimos que este es un momento que necesita de gestos colectivos, sin pensar en réditos políticos individuales.

Porque entendemos que nos necesitamos unidos para poder frenar al coronavirus.

#CuidarteEsCuidarnos #QuedateEnCasa #Concejales2020

