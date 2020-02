Concejal Alejandra Silva “Proponemos instalar una Feria Franca en Napenay”

La concejal electa Alejandra Silva del pueblo de Napenay agradeció el acompañamiento de los pequeños productores y familias que se dedican a la agricultura por participar de una reunión que fue muy productiva y en el que se trató la creación de una “FERIA FRANCA”

La concejal en principio comentó “En primer lugar agradecer a los pequeños productores y familias que se dedican a la agricultura familiar que estuvieron presentes en la reunión donde se trato la posibilidad de conformar una FERIA FRANCA EN NAPENAY. Agradezco al Ingeniero Ignacio Vilchez Director de casa de Campo y a su equipo técnico que brindaron una importantísima charla informativa y técnica a los productores, al intendente municipal, a la Asociación de Pequeños Productores del Impenetrable, a Javier Ayala, a Soria Daniel por brindarme el espacio físico para la reunión, a mi Esposo Soria miguel y todos los colaboradores.

Silva También comento que están “Encaminados hacia un futuro prospero y de crecimiento con oportunidades para fue el compromiso del 8 de octubre cuando se realizo una charla similar en este lugar en campaña junto al Ing. Vilchez que hoy nuevamente nos acompaña como director de casa de campo junto a su equipo técnico y a quien no solo agradezco su presencia sino también por su gran apoyo y aporte a la comunidad de Napenay”.

por otra parte también se refirió “Esto es de alguna manera demostrar que desde el día que acepte integrar una Lista Política fue de compromiso con la comunidad, y el 14 de octubre cuando se conoció el resultado de las urnas fue de gran satisfacción para el grupo y de mucha alegría en lo personal porque valió la pena el trabajo limpio q se realizo junto a Javier y el grupo de campaña, con mucho sacrificio y humildad que a raíz de eso nos hemos ganado el respeto de la gente y hoy quiero reafirmar nuevamente compromiso con ustedes aquí presentes”.

Haciendo un Breve Resumen de Trabajo que Vengo Realizando Después de Asumir el 10 de diciembre como concejal y a raíz de ver la necesidad de algunos sectores que pedían la prohibición de uso de pirotecnia en nuestra localidad junto al grupo HUELLITAS DE AMOR, presente por nota el pedido de tratamiento al tema. Si bien no prospero en lo legal fue de gran impacto social ya que fue muy notable la disminución de estruendo una muestra de empatía y solidaridad de los vecinos hacia las personas q padecen las consecuencias de la pirotecnia sonora.

El 22 de enero participe del Operativo de entregas de TARJETAS ALIMENTAR junto al Intendente a quien agradezco por la invitación realizada.

El 27 de enero estuve reunida con personal de la parte comercial del NUEVO BANCO DEL CHACO con el fin de informarme sobre los requisitos que necesitan los comerciantes para poder empezar a operar adhiriéndose al nuevo plan del gobierno que busca expandir la economía local y brindar a los 325 beneficiarios de Napenay la facilitad de compra local y no generarle un gasto extra. El día 29 de enero hice entrega de algunos medicamentos en el PUESTO SANITARIO LOCAL un pequeño aporte en la gran demanda de medicamentos que hay en el área salud. 3 de Febrero nos encontramos aquí dando apertura a esta reunión informativa e instructiva que será llevada a cabo por el Ingiero Ignacio Vilchez Director de casa de Campo y su equipo técnico y representantes de la asociación de pequeños productores.

La reunión tiene como tema central la conformación de la FERIA FRANCA EN NAPENAY, con esto se busca brindarles asesoramiento informativo y técnico además la posibilidad a los pequeños productores y familias que se dedican a la agricultura familiar una oportunidad de poder comercializar sus productos y generar una economía sustentable Además que también puedan en lo posible operar sus ventas con la Tarjeta Alimentar o bien de manera directa.

La reunión fue muy positiva el entusiasmo de los pequeños productores en querer superarse quedamos en una 2da reunión para formalizar dicha feria.

Además al culminar la charla por parte de Directivos de casa de Campo se Realizo la Entrega de Semillas de Pasturas a los productores presentes.

