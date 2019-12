Con un alto rendimiento provincial terminaron los operativos de caminera para navidad

No hubo accidentes fatales en rutas. Realizaron fuertes controles de alcoholemia, de documentación en general y trabajaron en la concientización vehicular.

Las rutas de toda la provincia estuvieron seguras en Nochebuena y Navidad debido a los operativos realizados por la Policía Caminera. Destacaron los controles de alcoholemia.

El Subsecretario de Seguridad Vial y Ciudadana, Juan Diego Basail, fiscalizó el trabajo de los agentes.

El dispositivo desplegado por Caminera se centró en la concientización y consejos viales, que permitieron, en parte, que no se registren accidentes fatales en toda la provincia.

En el área metropolitana labraron 29 actas de alcoholemia positiva, mientras que en el interior 16 personas no pasaron la prueba de alcohol en sangre, para circular en diferentes rodados.

Un equipo de trabajo vial que opera los Radares, no dejó que haya excesos de velocidad en rutas.

También realizaron controles junto a personal del municipio capitalino, que terminaron con el secuestro de 98 motocicletas y 18 vehículos.

Los operativos de alcoholemia se realizaron en el Puente General Belgrano, en Puerto Antequeras, sobre ruta nacional N° 11, km 1019 y km 1006, donde además se confeccionaron actas por infracción a la Ley de Tránsito.

INTERIOR PROVINCIAL

Los agentes Viales de las ciudades cabeceras, quienes replicaron los operativos, labraron actas de alcoholemia, actas por otras infracciones e intervenciones de cargas no habilitadas para ser transportadas.

Este martes 24, Caminera de Villa Ángela, en su Puesto Móvil de Control de Santa Sylvina, intervino una carga de 44.000 kilos de Girasol, cuyo conductor no tenía la habilitación del SENASA. En San Bernardo, secuestraron 29.600 de Cereal – Trigo, también sin aval para ser transportado.

Sus pares de Charata, en su Puesto de Control de Gancedo, intervinieron una carga de 24.000 kilos de papas, que tampoco tenía habilitación del SENASA.

En miércoles 25, operadores viales de Villa Ángela, en Santa Sylvina, intervinieron una carga de 29.000 kilos de Girasol. En otro Puesto, ubicado en el km 1002, sobre la ruta nacional N° 95, intervinieron otra carga de 29.310 kilos de Girasol, por la misma infracción.

FELICITACIONES

Tanto el Director Gral, Crio Mayor, Carlos H. Núñez, como el Director de Tránsito y Seguridad Vial Zona Interior, Crio Insp. Mario Santía, y otros altos jefes zonales, felicitaron a todo el personal por el excelente trabajo realizado.

Efectivos de todos los Puestos Camineros del Chaco continúan con su labor diaria.

