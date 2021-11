Con Tuya en Billetera es más fácil comprar y vender desde el celular

Nuevo Banco del Chaco ofrece esta nueva herramienta para operar fácilmente con Tarjeta Tuya y Billetera NBCH24.

En el camino de la innovación digital, Nuevo Banco del Chaco continúa trabajando para brindarle mejores servicios a sus clientes. Por eso, se ha incorporado a la Billetera NBCH24 la opción de pago con Tarjeta Tuya, una nueva alternativa que permite operar de manera fácil y segura.

Tuya en Billetera es el nuevo servicio que ofrece la entidad bancaria chaqueña para realizar compras con el celular en los comercios adheridos. Para hacer uso de esta herramienta se debe enviar un mensaje a través de Whatsapp al número verificado 362 515 6224 (NBCH) y elegir el método de pago Tarjeta Tuya. Todas las versiones de la tarjeta chaqueña están habilitadas: Tuya Crédito, Tuya Recargable, Tuya Joven y Tuya Pyme.

Operar con Tuya en Billetera NBCH24 es más simple porque no se necesita la tarjeta, ya que la información está en el celular; es más fácil porque las compras y los pagos se realizan a través de un mensaje en WhatsApp y sin aplicaciones; y es más seguro porque las operaciones están protegidas con usuario y clave personal.

Con Tuya en Billetera se pueden realizar pagos y compras con todas las promociones y beneficios vigentes tanto para Tarjeta Tuya como para Billetera, así como el financiamiento en cuotas. Esta opción se suma a las que ya se pueden realizar con Billetera NBCH24 como pagos con transferencia, gestión de claves y consultas.

Por otra parte, los comercios que ya operan y reciben pagos con Billetera NBCH24 se encuentran habilitados automáticamente para operar con Tarjeta Tuya sin necesidad de la terminal POS o realizar algún trámite adicional, con las mismas condiciones y promociones actuales.

Las personas que aún no tienen Tarjeta Tuya pueden solicitarla de manera online, a través del formulario, en la web oficial de Nuevo Banco del Chaco en nbch.com.ar o en cualquiera de las 27 sucursales de la provincia.

Asimismo, los usuarios que aún no son clientes de Nuevo Banco del Chaco pueden realizar la apertura de una caja de ahorro en forma 100% online, sin necesidad de asistir a la sucursal a través de la herramienta digital y gratuita, Billetera NBCH24.

Nuevo Banco del Chaco continúa trabajando por la evolución de sus servicios digitales, con el compromiso de facilitar las operaciones y brindar alternativas y soluciones a sus clientes y comercios, reactivando la economía local.

Compras con Tuya en Billetera

Para comprar con Tuya en Billetera NBCH24, se debe enviar un mensaje en Whatsapp al número 362 515 6224; seleccionar la opción D) Pagar a un comercio; elegir el método de pago A) Tarjeta Tuya y seleccionar la tarjeta con la que se desea realizar el pago (Tuya Crédito, Tuya Recargable, Tuya Joven o Tuya Pyme); ingresar el monto de la compra; registrar el usuario y clave para confirmar la operación; y mostrar el código QR al comercio.

Comprar con Tarjeta Tuya en Billetera NBCH24 es más simple, fácil y seguro.

Cobrar con Tuya en Billetera

Con la aplicación NBCH24 Comercios se pueden realizar cobros con Tarjeta Tuya en Billetera, sin terminal POS con las promociones y condiciones vigentes: acreditación de ventas a las 48 horas, liquidaciones diarias y gestión online de liquidaciones. Para realizar cobros con Tuya se necesita tener la última actualización de la aplicación.

Para cobrar con Tuya en NBCH24 Comercios se debe seleccionar la opción Cobrar con QR, se acuerda con el cliente el plan de pago y el importe, se escanea el código QR del cliente, se ingresa la cantidad de cuotas y se confirma el cobro.

Superdías con Tuya en Billetera

La promoción Superdías está habilitada con Tuya en Billetera. Superdías estará vigente hasta el 24 de noviembre con descuentos del 50% los miércoles en alimentos y el 30% los martes en farmacias.

Para aprovechar el doble beneficio que otorga esta promoción se puede pagar con Tarjeta Tuya en Billetera NBCH24 y así, sumar la bonificación y el reintegro en una misma compra.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir