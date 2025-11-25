Con gran convocatoria se realizó el Encuentro de Coros de Niños en Casa de Cultura

Con una importante convocatoria de alumnos y público, en la noche del sábado se realizó el Encuentro de Coros de Niños en Casa de Cultura, a cargo de la profesora Nurie Canata.

En la oportunidad se contó con la participación del coro de alumnos de la Escuela 31, a cargo del profesor de música Juan Carlos Sena y el Coro del Colegio Don Orione, a cargo de la profesora Andrea Juárez.

Esa noche se entregaron reconocimientos a los profesores participantes por parte de directivos de la Secretaria de Cultura y Educación Ciudadana. La profesora Nurie Canata, agradeció a los coros participantes y destacó el apoyo de la Secretaría de Cultura para organizar este evento.

«Para nosotros es muy importante que los chicos participen, desde el año pasado estamos convocando a los coros infantiles de la ciudad. Actualmente en Casa de Cultura varía la cantidad de alumnos participantes, entre 20 y 25 niños, concurren a clases y ensayos los lunes y jueves a las 19 horas», comentó.

En esa misma línea sostuvo que el 21 de diciembre se realizará la muestra de piano, arte y técnicas básicas-

Por su parte el profesor Juan Carlos Sena, a cargo del Coro de la Escuela 31, manifestó que participaron con 32 alumnos de distintos grados, presentando dos temas, uno de su autoría, durante 3 meses, el otro tema es uno muy conocido de Diego Torres.

«Queremos agradecer a la Secretaría de Cultura y a los directivos de la Escuela 31, por brindarnos esta oportunidad de que los chicos se muestran, pierdan ese medio escénico, y seguramente descubriremos nuevos talentos en música y canto con este tipo de actividades»,finalizó.