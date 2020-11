Con el regreso de Di María, Scaloni dio la lista de convocados de la Selección para las próximas fechas de Eliminatorias

Argentina recibirá a Paraguay el 12 de noviembre y luego visitará a Perú en Lima

Lionel Scaloni brindó una nueva lista de convocados con vistas a lo que será la doble fecha de Eliminatorias que se avecina tras el exitoso debut contra Ecuador y el importante triunfo en la altura frente a Bolivia. La selección argentina recibirá a Paraguay y unos días más tarde viajará a Lima para enfrentarse contra Perú por la cuarta jornada del camino rumbo al Mundial de Qatar 2022.

La nómina entregada por el Gringo consta de 25 jugadores y cuenta como novedad saliente con el regreso a las convocatorias de Ángel Di María, quien no fue tenido en cuenta para las dos primeras jornadas camino a la Copa del Mundo. El experimentado volante hizo declaraciones lamentando su ausencia y remarcando que no la entendía, a partir del buen nivel que viene mostrando en Francia con el PSG, finalista de la última Champions League.

La citación fue publicada por la AFA en los primeros minutos de este viernes 6 de noviembre por una particularidad: el cuerpo técnico aguardó la finalización de todos los partidos que involucraron a los potenciales llamados para chequear que terminaran en buena forma física. El último en salir a la cancha fue Walter Kanneman con el Gremio, que con el ex San Lorenzo como titular le ganó 1-0 a Juventude por la Copa de Brasil.

Esta lista posee un recorte de la preselección enviada por Scaloni hace unos días. De la misma, quedaron en el camino nombres como Marcos Senesi y Leonardo Balerdi, que son observados como alternativas. A su vez, a estos 25 nombres se les sumarán los que Scaloni elija del fútbol local. Se espera que los arqueros Franco Armani (River) y Esteban Andrada (Boca) sean de la partida. Frente a Ecuador y Bolivia también participó Eduardo Salvio, figura del Xeneize.

El primer partido será en la Bombonera el jueves 12 de noviembre contra el combinado guaraní, que empató en su debut y luego triunfó como visitante ante Venezuela. El martes 17 el combinado nacional desembarcará en Perú y se topará contra una selección, conducida por Ricardo Gareca, que todavía no ganó en este arranque de Eliminatorias.

LOS CONVOCADOS POR SCALONI

Arqueros: Agustín Marchesín (Porto) y Emiliano Martínez (Aston Villa)

Defensores: Nehuén Pérez (Granada), Nicolás Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Lens), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina), Nicolás Tagliafico (Ajax), Walter Kannemann (Gremio)

Mediocampistas: Rodrigo De Paul (Udinese), Marcos Acuña (Sevilla), Nicolás Domínguez (Bologna), Roberto Pereyra (Udinese), Alejandro Gómez (Atalanta), Ángel Di María (PSG), Lucas Ocampos (Sevilla), Leandro Paredes (PSG), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Giovani Lo Celso (Tottenham) y Guido Rodríguez (Betis).

Delanteros: Lucas Alario (Bayer Leverkusen), Lionel Messi (Barcelona), Paulo Dybala (Juventus), Joaquín Correa (Lazio), Nicolás González (Stuttgart) y Lautaro Martínez (Inter).

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir