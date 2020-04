Comunicaron que se realizó la transferencia de los fondos a las Escuelas Públicas de Gestión Privada

El Ministerio de Educación del Chaco comunicó que este jueves 16 de abril se realizó la transferencia de los fondos a las Escuelas Públicas de Gestión Privada de la provincia.

El monto corresponde a la diferencia de haberes del mes de enero, según la aplicación del Decreto 248/2020, el que establece un aumento del 11,3% para las y los docentes.

Asimismo, desde la cartera educativa se recomienda a las y los docentes que hagan uso de la tarjeta de débito y la banca virtual para realizar las transacciones personales necesarias, evitando de esta manera la aglomeración de gente en cajeros automáticos, cumpliendo con la responsabilidad social del aislamiento preventivo y obligatorio ante la pandemia del COVID-19.

Las opiniones expresadas en los comentarios de las noticias, que no han sido sometidas a revisión editorial, en virtud de que son de exclusiva responsabilidad de los autores (lectores) de las mismas y pueden no coincidir con las de la Dirección Periodística de este Portal. No compartimos y repudiamos los comentarios, agraviantes, racistas, misóginos o que de algún modo ofenden la moral, buenas costumbres, religiones, elecciones sexuales, etc de los ciudadanos.-

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir