Comunicado del Centro de Empleados de Comercio

Informamos que teniendo en cuenta las medidas adoptadas por el ejecutivo provincial y municipal, y en consonancia con la prevención con la que debemos comprometernos todos desde nuestro lugar en la sociedad, reiteramos nuestro llamado a respetar el DISTANCIAMIENTO SOCIAL indispensable en estos momentos para prevenir una espiral de contagios.

Para aportar a estas medidas informamos que:

* Se suspenden todas las actividades en nuestro camping social de Villa San José, el mismo estará CERRADO mientras permanezcan las medidas de prevención por la pandemia declarada del COVID-19.

* CEC y OSECAC, se mantienen operativos “con guardia” y sólo para trámites de urgencia e indispensables, quedan habilitadas las líneas 0364 4420414 para consultas al CEC , y 0364 4431397 para consultas a OSECAC. No debemos olvidar que la obra social es un ámbito al que muchos afiliados concurren con problemas de salud, donde procuraremos cuidarnos entre todos y también prevenir que queden expuestos sin necesidad muchos otros.

* Es imperioso que las personas mayores de 65 años, personas con problemas respiratorios crónicos, enfermedades cardiovasculares, diabetes e hipertensión. Incluyendo a personas trasplantadas, inmuno-deficientes o que están bajo tratamientos inmunodepresores, y personas con alguna discapacidad moderada o severa, tomen todas las medidas atinentes a lograr el MENOR CONTACTO SOCIAL posible y no concurran a nuestras oficinas salvo casos inevitables.

* Desde el CEC instamos a todos los actores sociales a tomar todas las medidas a nuestro alcance, no es tiempo de mezquindades ni sectarismos de ningún tipo, es tiempo de hacernos responsables del lugar que nos toca ocupar en esta instancia, sin tratar de obtener réditos personales en tiempos de angustia de nuestras familias.

* El comercio, que debe seguir trabajando para mantener su empresa y seguir pagando haberes, debe cuidar y respetar a sus empleados proveyendo los medios de seguridad e higiene indispensables.

* En línea de caja proveer alcohol en gel o alcohol sanitizante (70% alcohol+30%agua) para que “cada cajero se higienice luego del contacto con tarjetas y billetes”.

* No es aconsejable el uso de guantes ya que generan una falsa sensación de seguridad. (La OMS no recomienda su uso para actividades cotidianas).

* Realizar limpiezas regulares de las zonas transitadas y de contacto permanente. En otras áreas de trabajo debe disponerse de un lugar accesible para el lavado regular de manos con agua y jabón, o dispenser de alcohol en gel o sanitizante.

* Es importante que el cliente también aporte asistiendo SOLO a comprar, sin niños ni adultos mayores, que al llegar a la caja deje la mercadería en la cinta, y se traslade rápidamente al otro extremo de la caja para mantener la mayor distancia con el cajero, la mayor parte del tiempo posible.

CON DISTANCIAMIENTO SOCIAL

NOS CUIDAMOS ENTRE TODOS

Centro Empleados de Comercio – Pcia Roque Sáenz Peña

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir