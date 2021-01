Sáenz Peña.- Comunicado de Padres en la ruta de Sáenz Peña: en su habitual.informe de los lunes acompaño.a.Caminera, Transito y.911 en los controles del.finde, madrugada domingo.hubo secuestros.de.motos y detención por ebriedad, por la.tarde control.en.Aeropuerto.

Padres en la ruta en recorrida con Transito constató que.en.distimtos.eventos.nocturnos los.jovenes.no.usan.barbijo ( ninguno.lo.tenía puesto) no guardan el.distanciamiento y.toman.del.mismo envase, nuestra postura no ha variado !! Lo que para el joven que se contagia no va.a.pasar de un estornudo pero para el abuelo puede.ser el.cajon.!! Abrazo

