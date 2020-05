Comunicado de la Dirección de Defensa al Consumidor de la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña

Ante los hechos de público y notorio conocimiento ventilados en las redes sociales (facebook) de parte de una comerciante inspeccionada nos vemos en la necesidad de aclarar términos de estas versiones.-

Desde el día 24/03/2020 en conjunto con la Subsecretaria de Defensa al Consumidor del Chaco, asumimos el compromiso de realizar los controles de los “precios máximos” establecidos por el gobierno para que en el contexto de la pandemia cada vecino pueda acceder a precios razonables en los productos incluidos en el programa y de mayor consumo, posteriormente, desde el día 09/04/2020 se sancionó decreto presidencial 351/2020, que delega la facultad de inspección, imputación y clausura de comercios a las Municipalidades continuamos con los procedimientos en toda la ciudad.-

En un trabajo que nos llevó muchos días se inspeccionaron mayoristas en una primera etapa luego supermercados, autoservicios y finalmente kioscos. Siempre atendiendo a las denuncias de los vecinos.

Al comercio de calle 7 e/ 12 y 14 centro de esta ciudad, que gira bajo el rubro Kiosco, se lo notificó y remplazó a regularizar su situación en fecha 07/04/2020 ( hace casi 40 días) indicándole en esa oportunidad que ADECUE sus precios a los valores de “precios máximos” vigentes al día 06/03/2020 DEBIENDO PUBLICAR LAS LISTAS DE PRECIOS, o en su defecto si sufre aumentos de algún mayorista podría presentar la factura correspondiente para así continuar con la cadena de control.

Desde esa fecha 07/04/2020, fecha en que se labró acta que firmara en conformidad la titular del referido comercio, se recorrido los comercios de la ciudad y de la zona. En varias oportunidades se concurrió a dicho kiosco recordando el cumplimiento de las resoluciones y la publicación de listas de precios.-

Además, se constató los sobreprecios en diferentes productos informando a la titular del comercio de esta irregularidad entre otras varias.-

El día 13/05/2020, en horas de la mañana en operativo habitual de recorrida se constató que el comercio en cuestión, no contaba con el listado de productos, cuya exhibición le fuera notificada en fecha 07/04/2020. Tampoco tenía la Declaración Jurada en relación a los precios, es así que se le dieron 24 hs para poder subsanarlo; propietaria respondió impidiendo el ingreso a los funcionarios Municipales, con insultos y amenazas.

En fecha 14/05/2020 concurrimos nuevamente allí, con presencia de personal policial, atento a la agresividad con la que se trató al personal municipal el día anterior y constatamos que no se cumplió con lo notificado, exigido hace más de un mes atrás, y se procedió a las sanciones que estipula la Ley.-

En ningún momento se amenazó, o se exigió algo fuera de la Ley, se ha sido tolerante de constantes faltas de respeto de parte de la Sra.

Rechazamos por infundadas la denuncia en sede policial y nos hemos puesto a disposición de la fuerza policial para cualquier notificación que considere y aportaremos las pruebas necesarias en la etapa procesal oportuna.-

Rechazamos las calumnias e injurias proferidas contra los integrantes de la Dirección de Defensa al Consumidor y demás empleados Municipales, dejando en claro que el trabajo efectuado es de acuerdo a las leyes vigentes y que todos los procedimientos tienen el derecho de defensa garantizado.-

No es cierto que tengamos cualquier tipo de animosidad con la Dueña del lugar, a la cual siempre se la trató con respeto y decoro tratando de explicarle los pormenores y alcances de las leyes y resoluciones aplicables al caso.-

Se deja en claro, que no queremos el escarnio público de cuestiones que se resuelven hablando, cosa que omitió esta comerciante en todo momento, pero no podemos omitir la función de control que debemos cumplir.-

Por lo expuesto se aclara que se continuaran con los controles de manera sistemática sin que este tipo de actitudes influyan en el proceder de la Dirección.-

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir