Compra de Dólares: Todavía no rige el recargo del 30%

Pese a que la Emergencia Económica es ley todavía no rige el recargo del 30% a las operaciones con divisas, como la adquisiciones de dólares y compras en el exterior. Esto ocurre por que el Gobierno todavía no reglamentó la ley, es decir, no la publicó en el Boletín Oficial.

De este modo, hasta que eso no suceda no entrará en vigor.La ley se sancionó a gran velocidad, contra reloj: entró la semana pasada en Diputados, la Cámara baja le dio media sanción en una maratónica sesión el viernes y un día después el Senado le dio luz verde.

