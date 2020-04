¿Como seguirá la cuarentena en Chaco?

“La resolución final es mantener la cuarentena con la flexibilidad en ciertas actividades, con un sistema que no viole los principios básicos del aislamiento”, afirmó.

En ese marco, señaló que junto a mandatarios de otras provincias y autoridades nacionales, se trabaja en conjunto para contar el domingo con un decreto consensuado, “un documento unificado con medidas para nadie tome decisiones unilaterales”.

Cómo sigue la cuarentena

Además, Capitanich adelantó una serie de detalles acerca de cómo continuará en la provincia el aislamiento social preventivo y obligatorio.

Se endurecerá la cuarentena para adultos mayores, que constituyen uno de los principales grupos de riesgo en la pandemia. Se trabajará junto a los municipios en una red de voluntariado y un programa de asistencia para garantizar la provisión de medicamentos, alimentos y cuidados. Además, se evalúa la implementación de apoderados específicos por jubilados. Esto evitará el desplazamiento y salida a la calle de nuestros adultos mayores.

Las clases permanecerán suspendidas al menos hasta el 30 de abril con la posibilidad de extender la medida hasta el 31 de mayo, y se trabajará en el fortalecimiento de la educación digital durante este período.

Uso de barbijos: el gobernador señaló que, según los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, son de uso recomendado, pero no obligatorio. Incentivó al uso de barbijos de producción casera y remarcó que no se puede obligar al uso de los mismos.

En los próximos días quedará habilitado el nuevo hospital modular con 80 camas disponibles para atender exclusivamente a pacientes de COVID-19.

Transporte: permanecerá restringido por todas las vías hasta nuevo aviso, y considerando las excepciones que continúan vigentes. En los próximos días se presentará una serie de medidas al respecto.

Se avanzará en la unificación de protocolos, decretos nacionales provinciales y regulaciones municipales para evitar decisiones unilaterales.

Las obras públicas serán habilitadas continuar su ejecución regulada, cumpliendo todas las medidas de distanciamiento social y bioseguridad obligatorias.

, cumpliendo todas las medidas de distanciamiento social y bioseguridad obligatorias. Actividad comercial: desde el gobierno provincial se avanzará en un esquema de regulación de la actividad comercial, definiendo un marco normativo unificado junto a los municipios para garantizar el cumplimiento estricto de las normas de bioseguridad.

Por último, el gobernador convocó a todos los intendentes del Área Metropolitana. Estuvieron presentes todos, menos el Intendente de la ciudad de Resistencia. Allí plantearon la coordinación de acciones que permitan resguardar a las personas que constituyen factores de riesgo.

